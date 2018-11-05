Чоловік здійснив самоспалення на Одещині: його мертвого виявила дружина

У місті Болград Одеської області 59-річний чоловік здійснив самоспалення та загинув. Інцидент стався на городі поблизу його будинку.

Про це повідомляє прес-служба Нацполіції області.

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За словами правоохоронців, їм про подію повідомила дружина померлого. Жінка, зі свого боку, зазначила, що саме вона виявила тіло свого чоловіка.

Дружина померлого, зокрема, зазначила, що останнім часом її чоловік часто скаржився на важке матеріальне становище родини, а того зловісного ранку вийшов на подвір'я та довго не повертався.

У підсумку жінка вирішила з’ясувати причину відсутності чоловіка та знайшла його мертвим.

"Поряд з тілом загиблого співробітники поліції виявили каністру з бензином і сірники. Попередня причина смерті чоловіка – самогубство", – розповів начальник Болградського відділення поліції Сергій Зайков.



Тіло свого чоловіка на городі поблизу будинку виявила дружина

Додамо, що за фактом умисного вбивства, з приміткою самогубство, наразі вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

"Остаточну причину смерті потерпілого буде встановлено після отримання результатів експертизи. Слідство триває", – підсумували у поліції.

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