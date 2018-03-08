У місті Покров, що на Дніпропетровщині, в одноповерховому житловому будинку сталася пожежа, загинув чоловік.

Як повідомили в прес-службі ДСНС у Дніпропетровській області, інцидент стався 8 березня близько 05:00 на вулиці Нова.

Загальна площа пожежі склала 42 квадратних метри. Під час ліквідації пожежі рятувальники знайшли тіло чоловіка 1959 року народження, який згорів живцем.

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Вогонь пошкодив диван у кімнаті. Причину пожежі встановлять правоохоронні органи.

Чоловік згорів живцем на Дніпропетровщині