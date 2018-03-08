Чоловік згорів живцем на Дніпропетровщині
У місті Покров, що на Дніпропетровщині, в одноповерховому житловому будинку сталася пожежа, загинув чоловік.
Як повідомили в прес-службі ДСНС у Дніпропетровській області, інцидент стався 8 березня близько 05:00 на вулиці Нова.
Загальна площа пожежі склала 42 квадратних метри. Під час ліквідації пожежі рятувальники знайшли тіло чоловіка 1959 року народження, який згорів живцем.
Читайте також: На Буковині згоріла дерев'яна церква
Вогонь пошкодив диван у кімнаті. Причину пожежі встановлять правоохоронні органи.
Чоловік згорів живцем на Дніпропетровщині
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі