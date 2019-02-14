11:23
14 лют 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      СПРАВА КАТЕРИНИ ГАНДЗЮК УЛЯНА СУПРУН ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕНЬ ВАЛЕНТИНА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Таліби заполонили Москву. Як Путін Казань брав
      Вєсті Кремля
      21:11, 13 лютого
      Вєсті.UA: Як Бандера змусив Киву віддати останнє. За Медведчука переживають в ООН
      Вєсті.UA
      19:58, 13 лютого
      Як "волонтери" розкошують завдяки благочинності: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 13 лютого
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Радянські міфи, частина 2
      Згадати все
      21:41, 13 лютого
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      СПРАВА КАТЕРИНИ ГАНДЗЮК УЛЯНА СУПРУН ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕНЬ ВАЛЕНТИНА

      Чоловік жорстоко побив безпритульного собаку у Києві: деталі кримінальної справи

      327 Читать новость на русском
      У Києві чоловік жорстоко побив безпритульного собаку
      У Києві чоловік жорстоко побив безпритульного собаку / Ілюстративне фото

      Влітку 2018 року чоловік сильно побив безпритульного собаку. Слідчі Дніпровського управління поліції завершили досудове розслідування та передали кримінальне провадження до суду.

      Влітку минулого року до поліції звернувся киянин, який розповів про побиття собаки, повідомили у Нацполіції.

      Читайте також: "Ворога суспільства номер один" засудили у США: шокуючі деталі

      Поліція встановила, що чоловік зловив собаку на вулиці та посадив у багажник. Чоловік кілька разів вдарив собаку по голові металевим предметом. Потім він проїхав декілька метрів, викинув тварину та втік.

      Сам 41-річний чоловік зізнався в скоєму правоохоронцям. Він зазначив, що напередодні безпритульні собаки забігли на подвір'я його батьків та напали на домашню птицю.

      За цей вчинок чоловіку загрожує арешт до 6 місяців або обмеження волі до 3 років.

      Небайдужі зібрали собаці кошти на операцію, а також знайшли для неї родину.

      Нині собака знайшла родину, де проходить реабілітацію,
      – додали у прес-службі.

      Що відомо про жорстоке побиття собаки у Києві? 8 червня у Києві поліція затримала Олексія Святогора. Він перебував у базі МВС серед осіб, які переховуються від органів досудового розслідування. У серпні 2018 прокуратура Києва скерувала до суду обвинувальний акт стосовно мисливця на собак Олексія Святогора. Він підозрюється у закликах до розправи над бездомними тваринами.

      blog_ava
      Смс-привітання на День Святого Валентина
      сьогодні
      4736
      Теги: Новини України Новини Києва Поліція Світ тварин Кримінальні новини Розслідування
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Задушити коханням: як не перейти межу між любов'ю і паразитизмом
      сьогодні , 11:00 Задушити коханням: як не перейти межу між любов'ю і паразитизмом
      Олександр Бевза 79
      Будинок Кошулинського: що відомо про маєтки кандидата в президенти
      сьогодні , 10:31 Будинок Кошулинського: що відомо про маєтки кандидата в президенти
      Олена Кандяк 680
      День святого Валентина 2019: корисні додатки, що допоможуть знайти любов
      сьогодні , 10:01 День святого Валентина 2019: корисні додатки, що допоможуть знайти любов
      Олена Кандяк 750
      Кохання крізь призму живопису: 11 картин-поглядів на людські почуття
      сьогодні , 09:15 Кохання крізь призму живопису: 11 картин-поглядів на людські почуття
      Наталія Печерська 310
      Мінські угоди недосконалі, але мають і очевидний позитив
      сьогодні , 08:40 Мінські угоди недосконалі, але мають і очевидний позитив
      Семен Кабакаєв 300
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      "Так жити – страшно, планую втікати звідси": житель Армянська розповів про ситуацію в місті
       13 жовтня 2018 , 16:01
      Експерти оцінили, від виплати якої суми боргу Україні "Газпром" точно не відкрутиться
       21 квітня 2018 , 10:15
      "Пересічникам на євробляхах" значно спростять життя
       22 серпня 2018 , 14:50
      "Хочеться, щоб зі Словаччиною зіграв Коноплянка, бо гравець без ігрової практики – не футболіст", – екс-тренер збірної України
       15 листопада 2018 , 19:28
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук