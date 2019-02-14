Чоловік жорстоко побив безпритульного собаку у Києві: деталі кримінальної справи

Влітку 2018 року чоловік сильно побив безпритульного собаку. Слідчі Дніпровського управління поліції завершили досудове розслідування та передали кримінальне провадження до суду.

Влітку минулого року до поліції звернувся киянин, який розповів про побиття собаки, повідомили у Нацполіції.

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Поліція встановила, що чоловік зловив собаку на вулиці та посадив у багажник. Чоловік кілька разів вдарив собаку по голові металевим предметом. Потім він проїхав декілька метрів, викинув тварину та втік.

Сам 41-річний чоловік зізнався в скоєму правоохоронцям. Він зазначив, що напередодні безпритульні собаки забігли на подвір'я його батьків та напали на домашню птицю.

За цей вчинок чоловіку загрожує арешт до 6 місяців або обмеження волі до 3 років.

Небайдужі зібрали собаці кошти на операцію, а також знайшли для неї родину.

Нині собака знайшла родину, де проходить реабілітацію,

– додали у прес-службі.

Що відомо про жорстоке побиття собаки у Києві? 8 червня у Києві поліція затримала Олексія Святогора. Він перебував у базі МВС серед осіб, які переховуються від органів досудового розслідування. У серпні 2018 прокуратура Києва скерувала до суду обвинувальний акт стосовно мисливця на собак Олексія Святогора. Він підозрюється у закликах до розправи над бездомними тваринами.