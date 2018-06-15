Чоловік знайшов моторошну смерть через зливу у Києві

Напередодні у Києві через страшну зливу потонув чоловік – 15 червня його тіло виявили в одному з колекторів столиці.

Про це повідомляє ресурс dtp.kiev.ua на своїй сторінці у Facebook.

Читайте також: Негода в Києві: у мережі опублікували момент влучання блискавки у Дорогожицьку телевежу

Як підкреслюється, труп у колекторі виявили на перетині вулиць Гната Хоткевича та Азербайджанської.

"Судячи з усього, чоловік потонув під час вчорашнього вечірнього дощу, коли рівень води в колекторах піднімається до максимуму протягом хвилини", – зазначається у дописі.

Нагадаємо, раніше 24 канал повідомляв, що через негоду у Києві загинула жінка – на неї впала гілка від дерева, що відкололася в результаті грози.