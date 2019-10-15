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      Чоловік зґвалтував 5-річну доньку своїх знайомих

      2125 Читать новость на русском
      З дівчинкою працюють спеціалісти
      З дівчинкою працюють спеціалісти / dp.npu.gov.ua

      Сімейна пара у Дніпропетровській області залишила дитину на товариша. Замість того, аби бавитися і доглядати малечу, чоловік зґвалтував дівчинку.

      32-річний чоловік у Софіївському районі на Дніпропетровщині вчинив наругу над донькою своїх знайомих. Як повідомляють у поліції, батьки, нічого поганого не підозрюючи, залишили дитину на товариша і пішли у справах.

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      Та після такого догляду 5-річну дівчинку довелося відправити у кризову кімнату для дітей. У спеціально обладнаному приміщенні спеціалісти максимально делікатно, аби не травмувати психіки дитини, встановлюють обставини зґвалтування дівчинки.

      Виявилося, що чоловік уже сидів у в’язниці за крадіжки. Ґвалтівника уже затримали, йому загрожує від 8 до 15 років тюрми.

      blog_ava
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      Теги: Кримінал Діти і неповнолітні Новини Дніпра
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