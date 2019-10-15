Чоловік зґвалтував 5-річну доньку своїх знайомих

Сімейна пара у Дніпропетровській області залишила дитину на товариша. Замість того, аби бавитися і доглядати малечу, чоловік зґвалтував дівчинку.

32-річний чоловік у Софіївському районі на Дніпропетровщині вчинив наругу над донькою своїх знайомих. Як повідомляють у поліції, батьки, нічого поганого не підозрюючи, залишили дитину на товариша і пішли у справах.

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Та після такого догляду 5-річну дівчинку довелося відправити у кризову кімнату для дітей. У спеціально обладнаному приміщенні спеціалісти максимально делікатно, аби не травмувати психіки дитини, встановлюють обставини зґвалтування дівчинки.

Виявилося, що чоловік уже сидів у в’язниці за крадіжки. Ґвалтівника уже затримали, йому загрожує від 8 до 15 років тюрми.