Отрута у 15 разів сильніша, ніж у гримучої змії: чоловіка у Дніпрі вкусив каракурт

Чоловіка у Дніпрі вкусив каракурт. Місце укусу швидко набрякло, з’явився пекучий біль та симптоми інтоксикації організму.

Його терміново госпіталізували. 50-річний дніпрянин все ще перебуває у лікарні.

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Що відомо про інцидент

"Жертвою" павука став Ігор Пацерін. Він розповів, що приліг під деревом в саду, де його і вкусив павук. Проте який саме – невідомо, чоловік відчув вже симптоми після укусу.

Ігор побачив дві червоні точки, а на місці укусу – пекучий біль. За кілька хвилин частина ноги набрякла, з'явилися симптоми отруєння. Чоловік відчув нудоту та головний біль, його тіло пробрав озноб. Лікарі під час госпіталізації припустили, що це міг бути каракурт.

Що треба знати про каракурта