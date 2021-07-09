Йому обрали запобіжний захід у виді тримання під вартою. Термін тримання – 60 діб без права внесення застави.
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Чоловіка, який порізав хлопчика, арештували
9 липня Софіївський районний суд обрав йому запобіжний захід у виді тримання під вартою строком на 60 діб без права внесення застави,
– повідомили у поліції.
Також слідчі й надалі продовжують розслідувати справу щодо нападу на дитину. Попередньо затриманого підозрюють в:
- замаху на умисне вбивство;
- незаконному позбавленні волі або викрадення людини, що передбачає довічне ув’язнення.
Попередньо відомо, що злочин трапився у селі Девладове Дніпропетровської області. Поліція затримала 28-річного Сергія Федотова.
Що казав підозрюваний у залі суду
Видання "РБК-Україна" пише, що у залі суду затриманий визнав, що завдав дитині ножові поранення, але не може пояснити свій вчинок.
Він сказав, що нібито прийшов до своєї колишньої співмешканки, щоб "пограти з дітьми". Між ними почалась сварка.
Я їй кажу – "Ти знаєш, у мене буває кульгає психіка, не доводь, будь ласка". Але не вийшло. Вийшов цей випадок... Я результат сам бачу перед очима, але пояснити дії не можу…
– сказав нападник.
Він додав, що нібито не думав про втечу, коли ховався від поліції, натомість "сидів і не знав, що робити". Сказав, що нібито не хотів вбити хлопчика, бо інакше зробити це йому б нічого не завадило.
"Я не хотів його вбити, якби хотів – вставив би ніж глибше", – моторошну репліку видав Федотов.
Як почувається 2-річний хлопчик
- Досі стан малюка критичний. Через це вночі дитину перевезли в дитячу обласну клінічну лікарню в Дніпрі – там йому нададуть додаткову спеціалізовану допомогу.
- У телеграмі Олег Єрмолинський пише, що за версією лікарів життя дитини "висить на волосині".
- Медики не дають ніяких прогнозів.
- Мовиться також, що анонім допомагає лікувати хлопчика. За його інформацією, нібито до дитини їдуть лікарі з київської лікарні "Феофанія".
Що відомо про нелюдський вчинок
- 7 липня у поліції повідомляли, що до них звернулась жінка та повідомила про те, що її колишній 28-річний співмешканець закрився в будинку з її двома дітьми 2-х та 7 років і погрожує їм розправою.
- Чоловік зв'язав дітей скотчем і завдав маленькому хлопчику кілька ножових поранень у шию та спину.
- В результаті його дій постраждав 2-річний хлопчик, якому чоловік спричинив різані поранення шиї та спини.
- Попередньо відомо, що він поранив дитину та втік. Попередньо повідомляли, що дитину у важкому стані доставили в реанімацію, його стан був критичний.
- Він ховався на горищі одного із покинутих будинків у тому ж селищі, де й стався злочин.
- Поліція затримала нападника.