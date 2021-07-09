Чоловіка, який жорстоко порізав 2-річного хлопчика в Дніпрі арештували: розповідь нелюда в суді

9 липня 2021 , 22:16
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Джерело:

фейсбук Криворізького районного управління поліції

Софіївський районний суд Дніпропетровської області обрав запобіжний захід чоловіку, який порізав 2-річного сина своєї співмешканки. Його затримали в залі суду.

Йому обрали запобіжний захід у виді тримання під вартою. Термін тримання – 60 діб без права внесення застави.

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Чоловіка, який порізав хлопчика, арештували 

9 липня Софіївський районний суд обрав йому запобіжний захід у виді тримання під вартою строком на 60 діб без права внесення застави,
– повідомили у поліції.

Також слідчі й надалі продовжують розслідувати справу щодо нападу на дитину. Попередньо затриманого підозрюють в:

  • замаху на умисне вбивство;
  • незаконному позбавленні волі або викрадення людини, що передбачає довічне ув’язнення.

Попередньо відомо, що злочин трапився у селі Девладове Дніпропетровської області. Поліція затримала 28-річного Сергія Федотова.

Що казав підозрюваний у залі суду

Видання "РБК-Україна" пише, що у залі суду затриманий визнав, що завдав дитині ножові поранення, але не може пояснити свій вчинок.

Він сказав, що нібито прийшов до своєї колишньої співмешканки, щоб "пограти з дітьми". Між ними почалась сварка. 

Я їй кажу – "Ти знаєш, у мене буває кульгає психіка, не доводь, будь ласка". Але не вийшло. Вийшов цей випадок... Я результат сам бачу перед очима, але пояснити дії не можу…
– сказав нападник.

Він додав, що нібито не думав про втечу, коли ховався від поліції, натомість "сидів і не знав, що робити". Сказав, що нібито не хотів вбити хлопчика, бо інакше зробити це йому б нічого не завадило.

"Я не хотів його вбити, якби хотів – вставив би ніж глибше", – моторошну репліку видав Федотов.

Як почувається 2-річний хлопчик

  • Досі стан малюка критичний. Через це вночі дитину перевезли в дитячу обласну клінічну лікарню в Дніпрі – там йому нададуть додаткову спеціалізовану допомогу.
  • У телеграмі Олег Єрмолинський пише, що за версією лікарів життя дитини "висить на волосині". 
  • Медики не дають ніяких прогнозів. 
  • Мовиться також, що анонім допомагає лікувати хлопчика. За його інформацією, нібито до дитини їдуть лікарі з київської лікарні "Феофанія".

Що відомо про нелюдський вчинок

  • 7 липня у поліції повідомляли, що до них звернулась жінка та повідомила про те, що її колишній 28-річний співмешканець закрився в будинку з її двома дітьми 2-х та 7 років і погрожує їм розправою.
  • Чоловік зв'язав дітей скотчем і завдав маленькому хлопчику кілька ножових поранень у шию та спину.
  • В результаті його дій постраждав 2-річний хлопчик, якому чоловік спричинив різані поранення шиї та спини.
  • Попередньо відомо, що він поранив дитину та втік. Попередньо повідомляли, що дитину у важкому стані доставили в реанімацію, його стан був критичний.
  • Він ховався на горищі одного із покинутих будинків у тому ж селищі, де й стався злочин.
  • Поліція затримала нападника. 
Автор: Олег Терещенко