Чоловіка, який жорстоко порізав 2-річного хлопчика в Дніпрі арештували: розповідь нелюда в суді

Софіївський районний суд Дніпропетровської області обрав запобіжний захід чоловіку, який порізав 2-річного сина своєї співмешканки. Його затримали в залі суду.

Йому обрали запобіжний захід у виді тримання під вартою. Термін тримання – 60 діб без права внесення застави.

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Чоловіка, який порізав хлопчика, арештували

9 липня Софіївський районний суд обрав йому запобіжний захід у виді тримання під вартою строком на 60 діб без права внесення застави,

– повідомили у поліції.

Також слідчі й надалі продовжують розслідувати справу щодо нападу на дитину. Попередньо затриманого підозрюють в:

замаху на умисне вбивство;

незаконному позбавленні волі або викрадення людини, що передбачає довічне ув’язнення.

Попередньо відомо, що злочин трапився у селі Девладове Дніпропетровської області. Поліція затримала 28-річного Сергія Федотова.

Що казав підозрюваний у залі суду

Видання "РБК-Україна" пише, що у залі суду затриманий визнав, що завдав дитині ножові поранення, але не може пояснити свій вчинок.

Він сказав, що нібито прийшов до своєї колишньої співмешканки, щоб "пограти з дітьми". Між ними почалась сварка.

Я їй кажу – "Ти знаєш, у мене буває кульгає психіка, не доводь, будь ласка". Але не вийшло. Вийшов цей випадок... Я результат сам бачу перед очима, але пояснити дії не можу…

– сказав нападник.

Він додав, що нібито не думав про втечу, коли ховався від поліції, натомість "сидів і не знав, що робити". Сказав, що нібито не хотів вбити хлопчика, бо інакше зробити це йому б нічого не завадило.

"Я не хотів його вбити, якби хотів – вставив би ніж глибше", – моторошну репліку видав Федотов.

Як почувається 2-річний хлопчик

Досі стан малюка критичний. Через це вночі дитину перевезли в дитячу обласну клінічну лікарню в Дніпрі – там йому нададуть додаткову спеціалізовану допомогу.

У телеграмі Олег Єрмолинський пише, що за версією лікарів життя дитини "висить на волосині".

Медики не дають ніяких прогнозів.

Мовиться також, що анонім допомагає лікувати хлопчика. За його інформацією, нібито до дитини їдуть лікарі з київської лікарні "Феофанія".

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