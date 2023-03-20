Про це повідомило британське видання з посиланням на заяву генерального прокурора Сальвадору Родольфо Дельгадо.

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За що саме призначили 1310 років в'язниці

Вілмер Сеговія засудили до 1310 років в'язниці за 33 вбивства, дев'ять змов з метою вбивства та низку інших злочинів. Окрім того, його звинуватили в тому, що був членом осередку Шалтона смертоносної банди Mara Salvatruch, також відомої як MS-13. Вона діяла в Сальвадорі.

Іншому члену банди Мігелю Анхелю Портільйо призначили 945 років позбавлення волі. Його визнали винним у 22 вбивствах, 4 випадках співучасті у вбивстві, у замаху на вбивство та шахрайстві.

Члени банди, які завдали стільки болю і сліз сальвадорцям, не вийдуть із в'язниці. Вони залишатимуться під замком, доки не заплатять за кожен свій злочин. Ми подбаємо про це,

– запевнив генпрокурор.