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Чоловіка Ірини Шейк заскочили з іншою жінкою, – ЗМІ

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Ірина Шейк і Бредлі Купер
Ірина Шейк і Бредлі Купер / GettyImages

Американський актор та чоловік Ірини Шейк Бредлі Купер днями відпочивав на пляжі з актрисою Сієною Міллер. Останні фото папараці стали приводом для чуток про складні стосунки між російською моделлю Шейк і Купером.

Про це повідомляє видання Daily Mail.

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Цікаво те, що на пляжі в Малібу разом з Бредлі Купером не помітили його партнерки Ірини Шейк і спільної дочки.

бредлі купер
Бредлі Купер

сієна міллер
Сієна Міллер

До слова, Бредлі Купер та Ірина Шейк не перебувають в офіційному шлюбі. Кілька років тому зірки почали відносини і вже у березні 2017 року у пари народилась донька. 

Нагадаємо, під час Венеційського кінофестивалю модель російського походження Ірина Шейк приїхала зі своїм чоловіком – актором Бредлі Купером. Однак на червоній доріжці вони з'явилися поодинці. Тоді актор Бредлі Купер з Леді Гагою презентували довгоочікувану кінострічку "Зірка народилась" і вийшли на червону доріжку разом.

Теги: LifeStyle Зіркові романи Ірина Шейк Кіно Голлівуд
Джерело: 24 Канал
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