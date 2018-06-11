Чоловіка, що зруйнував пам'ятник Шевченку в Стрию засудили до 3 років

Чоловік відокремив бронзову голову пам'ятника та віддав її на металолом отримавши тисячу гривень.

Про це йдеться у рішенні Стрийського міськрайонного суду Львівської області.

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У лютому чоловік відбив голову пам’ятника, після чого здав її до пункту прийому металолому та отримав за це біля тисячі гривень.

Обмеження волі – це відносно новий вид кримінального покарання, який полягає в утриманні особи в кримінально-виконавчих установах відкритого типу, в межах адміністративно-територіальної одиниці, відповідно до її постійного місця проживання без суспільної ізоляції в умовах здійснення за ним огляду з обов’язковим залученням засудженого до фізичної праці,

– йдеться у повідомленні.

У грудні 2017 року пам'ятник вже було пошкоджено. Зловмисники зірвали бронзове покриття зі спини скульптури та однієї ноги.

Нагадаємо, 11 лютого вандали відбили голову пам'ятника Тарасу Шевченку у місті Стрий. Правоохоронці затримали двох підозрюваних. Це були раніше засуджені місцеві жителі у віці 24 та 26 років.