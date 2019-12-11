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      Чоловіка, який кидав яйцями в учасників віча на Майдані, внесли до бази "Миротворця"

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      Андрій Самошкін / censor.net.ua

      Андрій Самошкін, який під час виступу п'ятого президента Петра Порошенка на Майдані Незалежності 8 грудня кидав у бік сцени сирі яйця із зеленкою, потрапив до бази сайту "Миротворець". Чоловік кілька разів намагався поцілити у політика, натомість влучив у колишнього політв'язня Володимира Балуха, що стояв поряд із ним.

      Модератори сайту "Миротворець" повідомили, що додали персональні дані Самошкіна до розділу "Чистилище", де зазвичай розміщують дані російських бойовиків та колаборантів, через його провокаційні дії.

      До теми: Порошенка закидали яйцями під час віча на Майдані: фото, відео

      Під час проведення мирної акції на Майдані він свідомо реалізував провокацію. Прикрившись чорно-червоним прапором… під час виконання Державного гімну України кинув в бік сцени п’ять курячих яєць. Одне з яєць влучило у Володимира Балуха – колишнього в'язня Кремля,
      – мовиться у поясненні "Миротворця".

      На відео з віча видно, що наприкінці заходу, після того, як хор виконав гімн, п'ятий президент Петро Порошенко зі сцени крикнув у мікрофон: "Слава Україні!". Цієї миті чоловік, який стояв із червоно-чорним прапором на плечах неподалік сцени, кинув у політика кілька яєць.

      Андрія Самошкіна опісля цього затримали учасники мітингу та передали поліції. Згодом його оштрафували за хуліганські дії.

      Що відомо про Андрія Самошкіна

      Йому 34 роки. Раніше він жив у Львові, але нещодавно переїхав до Києва. Він має родину у Західній Україні. Також чоловік є приватним підприємцем і працює в редакції маловідомого сайту "Правовий контроль". Як розповів Самошкін у коментарі сайту "Страна", він приніс яйця на мітинг, залив в них зеленку, та свідомо жбурляв їх на сцену.

      Я взагалі хотів провести люстрацію, але підібратися до сцени не зміг. Ось я просто шприцом накачав яйця зеленкою і пішов у натовп. Я вважаю, що це була вдала акція. Я не цілив саме в Порошенка – я їх всіх вважаю зрадниками, яйце летіли у всіх них. З 2014 року вони нічого не зробили і тільки погіршили становище України,
      – заявив Самошкін.

      Модератори сайту "Миротворець" стверджують, що Андрій Самошкін є наближеним до команди блогера Анатолія Шарія, але офіційної інформації про його співпрацю з блогером немає.

      Відео затримання чоловіка, який жбурнув яйцями у Порошенка:

       

      Чим відомий сайт "Миротворець"?Незалежна неурядова організація, яка займається дослідженням ознак злочинів проти нацбезпеки України, миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку.

      На "Миротворці" складали і публікували у відкритому доступі базу, де вказані персональні дані "зрадників Батьківщини, бойовиків, російських військових". Відомості про них зазвичай заносять у розділ "Чистилище". У центрі наголошують, що їхня діяльність відповідає законам України та міжнародним нормативно-правовим актам.

      Як ворожити на Андрія: найдивніші методи ворожіння і чи дозволяє церква пророчити собі майбутнє
      сьогодні
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини політики Петро Порошенко
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