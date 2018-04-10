Чоловіка, який убив названу доньку, засудили на 13 років

Вирок у 13 років за ґратами у Харкові винесли чоловікові, який вбив 6-річну пасербицю.

Нагадаємо, трагедія сталася у лютому 2017 року. Лікарям швидкої допомоги батьки сказали, що дитина нібито випадково скинула на себе телевізор. Але експерти встановили – її побили. У дівчинки тріснула печінка і вона майже добу мучилася від болю.

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Тоді вітчим пояснив – бив дитину, бо вона погано поводилася. Однак, тепер свою провину заперечує.

На дитину впав телевізор. Далі я нічого не зробив. Я вважаю себе винуватим, але не в тому, в чому мене звинувачують. Те, що вчасно не надав допомогу – так. В цьому я вважаю себе винуватим,

– сказав засуджений Євген Фальк.

У прокуратурі кажуть – це ще не фінал справи. І 13 років позбавлення волі – вважають занадто м'яким покаранням, тож вирок оскаржуватимуть.