Чоловіка залишили помирати на колії на Київщині: моторошні деталі

На Київщині чоловік потрапив під потяг. Свідками трагедії стали діти, які в той час переходили через міст. За словами місцевих мешканців, працівники станції вмить заховались.

Звичайна подорож на електричці для киянина перетворилась на суцільний жах. Чоловік повинен був повертатись до Києва. На пероні станції втратив рівновагу і опинився під потягом.

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"Коли він впав між платформою і цим електропоїздом, мабуть, вдарився, втратив свідомість і опинився в зоні, де локомотивна бригада не могла ні побачити, ні уявити, що він там знаходиться", – зазначив начальник управління охорони праці та промислової безпеки ПАТ "Укрзалізниця" Валерій Сусленко.



Потяг рушив просто по чоловіку. Він залишився без обох ніг. Діти, які стали свідками події, з жахом спостерігали за тим, що відбувалося. Вони перші кинулися йому на допомогу.



Про той страшний випадок свідок Наталя написала у соціальній мережі. Її обурила поведінка працівників станції.

Людина потрапила під потяг, ампутували обидві ноги. Він продовжує лежати на рейках, на платформі нікого, працівники станції сховалися, всі до одного. Водночас по тілу проїжджають товарні потяги, не порушуючи графіка, по мосту йдуть діти з музичної школи і спостерігають зверху за всім цим,

– йдеться у дописі.

Свідки надали першу допомогу, згодом працівники у помаранчевих жилетах допомогли перенести чоловіка і перетягнути рани. Вже непритомного його доставили до центральної районної лікарні. Все, що він встиг повідомити це ім'я – Сергій. Чотири дні лікарі та поліція не могли знайти його родичів.



Журналістам вдалося дізнатись, що чоловіка звати Сергій Галчанський і він заслужений художник України. Вже 11 років викладає в інституті декоративно-прикладного мистецтва і дизайну. В інституті про страшний випадок дізнались вчора, всі колеги шоковані і поспішають продемонструвати роботи Сергія.



"Твори (Сергія – 24) перебувають в художніх музеях України в Казахстані, у приватних збірках Великої Британії, США, Канади, Швеції, Франції, Німечині", – зазначив художник, колега потерпілого Іван Гупік.



Потерпілий Сергій наразі перебуває у травматологічному відділенні цієї лікарні. Лікарі коментувати його стан відмовляються, родичі теж проти. Поза камерою чоловік розповів, що перебував на пероні і хтось його штовхнув. І він тоді опинився між вагонами, ніхто цього не побачив і потяг рушив. Далі він нічого не пам'ятає.

Керівництво "Укрзалізниці" в діях своїх працівників помилки не бачить.

В діях працівників "Укрзалізниці" в тих, що надавали йому допомогу, все було зроблено оперативно, викликали швидку допомогу і працівників поліції,

– прокоментував Валерій Сусленко.

На станції перебували лише контролер і касира, а в їх обов'язки не входить контролювати перон.

До слова, у ніч із 9 на 10 квітня на Львівщині троє осіб потрапили під потяги, двоє з них отримали травми, несумісні з життям.