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Чоловіки частіше займають керівні посади в світі моди: дослідження

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Більшість керівних посад в сфері моди займають чоловіки
Більшість керівних посад в сфері моди займають чоловіки / Фото з відкритих джерел

Незважаючи на те що модну індустрію частіше асоціюють з жінками, дослідження, проведене Радою модельєрів Америки показало, що найчастіше керівні позиції в модній індустрії займають саме чоловіки.

Виявилося, що, хоча жінки більше споживають і фінансують модну сферу, а також частіше відвідують курси, пов'язані з модною освітою (наприклад, 85% студентів, що навчаються в Інституті моди в Нью-Йорку, – дівчата), більшість з них ніколи так і не отримує керівних посад в цій області. В цілому тільки 14% всіх існуючих брендів очолюють жінки, йдеться у виданні Glamour.

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Більшість керівних посад в індустрії моди належить чоловікам

Опитавши 535 жінок-професіоналів в світі моди, дослідники дізналися, що, незважаючи на те що 100% опитаних мріяли про підвищення, тільки 27% заявили, що вже отримали рекомендації щодо своєї кар'єри від роботодавців або менеджерів. Крім того, 30% дівчат вважали, що материнство є перешкодою для побудови кар'єри.

Завдяки цьому дослідженню можна зробити висновки, що, незважаючи на деякі просування в галузі гендерної рівності в світі моди (наприклад, призначення Марії Грації Кьюрі креативним директором Dior), поки рано говорити про абсолютну демократичність в цій сфері.

Теги: Мода LifeStyle Стиль і мода
Джерело: 24 Канал
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