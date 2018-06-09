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Чоловіки чи жінки: хто частіше подає на розлучення через зраду партнера

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Чоловіки чи жінки: хто частіше подає на розлучення через зраду партнера

Експерти стверджують, що жінки ладні більше терпіти зраду чоловіків, коли у пари вже є сімейні стосунки. Водночас чоловіки зазвичай прагнуть якомога швидше розпочати нове життя.

Результати відповідного дослідження оприлюднила британська юридична фірма Hall Brown Family Law, передає The Independent. Експерти з розлучень прагнули виявити, скільки жінок та чоловіків наважуються закінчити стосунки в разі кризової ситуації. 

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За інформацією аналітиків, кількість жінок, які подали на розлучення через зраду чоловіка, зменшилась на 43%. Експерти порівняли дані 2017 року з 1996 роком. Після спілкування з учасниками дослідження юристи дійшли до висновку, що жінки ладні пробачити зраду, щоб врятувати шлюб. Ця ймовірність зростає, якщо у подружжя є діти. 

Вони (жінки, – ред.) пробачають зради партнера, щоб врятувати сім'ю. Досить часто така ситуація спостерігається до тих пір, поки родичі чи друзі не розкажуть їм про роман чоловіка, про який жінка вже давно знає,
– розповіла адвокат Еллен Уолкер.

Водночас більшість чоловіків не мають наміру пробачати подружні зради їх обраниць. З 1996 до 2017 року кількість тих, хто став ініціаторами розлучення, збільшилась на третину. Адвокат Еллен Уолкер пояснює, що жінки частіше думають про долю своїх дітей після розлучення, тому готові терпіти зраду. Чоловіки ж не настільки далекоглядно ставляться до цього питання. 

Однак, за словами адвоката, третина її клієнтів після того, як намагались дати другий шанс стосункам, все ж не могли подолати труднощі та подавали на розлучення. 

"Випадки, з якими ми мали справу, ілюструють, що зрада призводить до морального виснаження. Досить часто спроби зберегти сім'ю все-таки закінчуються розлученням. Це відбувається на етапі, коли просто вривається терпець", – додала Еллен Уолкер. 

Теги: LifeStyle Психологія Здорове життя
Джерело: 24 Канал
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