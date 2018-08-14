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Чоловіки чи жінки: кому вдається схуднути швидше

320 Читать новость на русском
Хто худне швидше
Хто худне швидше / livestrong.com

Однакові дієти по-різному впливають на чоловічий і жіночий організми. Чоловікам дієти приносять більше користі, ніж жінкам.

Зі слів дослідників, у чоловіків відбувається швидка втрата ваги, передає Sciencedaily.

А от у жінок, які дотримуються будь-яких обмежень у їжі, процес схуднення відбувається повільніше.

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Під час лабораторних дослідів науковці помітили, що зниження кількості калорій у щоденному раціоні тварин продовжує їм життя.

Спостереження за здоров'ям людей, які з'їдають невеликі порції страви, свідчать про те, що низькокалорійні дієти захищають організм від розвитку діабету, інсульту та гіпертонії.

Однакові дієти по-різному впливають на чоловічий і жіночий організми

Однакові дієти по-різному впливають на чоловічий і жіночий організми

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Теги: Здоров'я Здорове життя LifeStyle Дієти Медицина Здорове харчування Ожиріння
Джерело: 24 Канал
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