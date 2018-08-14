Чоловіки чи жінки: кому вдається схуднути швидше

Однакові дієти по-різному впливають на чоловічий і жіночий організми. Чоловікам дієти приносять більше користі, ніж жінкам.

Зі слів дослідників, у чоловіків відбувається швидка втрата ваги, передає Sciencedaily.

А от у жінок, які дотримуються будь-яких обмежень у їжі, процес схуднення відбувається повільніше.

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Під час лабораторних дослідів науковці помітили, що зниження кількості калорій у щоденному раціоні тварин продовжує їм життя.

Спостереження за здоров'ям людей, які з'їдають невеликі порції страви, свідчать про те, що низькокалорійні дієти захищають організм від розвитку діабету, інсульту та гіпертонії.

Однакові дієти по-різному впливають на чоловічий і жіночий організми

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