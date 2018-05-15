Чоловіки на дорогих машинах менше приваблюють жінок: дослідження вчених

Американські дослідники з'ясували, що чоловіки, які демонструють своє багатство за допомогою дорогих автомобілів, менш привабливі для жінок, які шукають партнера для серйозних відносин.

Вчені з Університету штату Нью-Йорк у Буффало з'ясували, що жінки розцінюють чоловіків на розкішних автомобілях, як менш надійних і більш сексуально безвідповідальних, пише Independent.

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Автомобіль Ламборґіні

У дослідженні вчені аналізували дані з анонімного опитування понад 375 респондентів. Їх просили описати характер двох вигаданих чоловіків, у одного з яких був звичайний автомобіль, в той час як у другого – машина яскравого кольору з великими колесами або незвичайним тюнінгом.

В результаті з'ясувалося, що жінки описували чоловіка з розкішним авто, як людину, яку цікавлять виключно короткі сексуальні відносини. У свою чергу, чоловіка на більш скромному авто жінки описували, як більш порядного і надійного партнера для серйозних тривалих відносин.

"Ми пов'язуємо це з тим, що жінки інтуїтивно асоціюють чоловіка на дорогому яскравому авто, як марнотрата і людину, яка не інвестує в своє майбутнє і прагне отримати виключно сексуальний зв'язок, а не будувати серйозні стосунки", – відзначає провідний автор дослідження, психолог Деніел Крюгер.