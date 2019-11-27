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      Чоловіки теж страждають від домашнього насильства: неочікувані факти

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      За даними Міністерства соціальної політики щороку в Україні від домашнього насильства страждає близько 100 тисяч людей. Серед них 10 тисяч – це чоловіки.

      В сучасному українському суспільстві висвітлюється тільки проблема насильства над жінками. Про те, що чоловіки теж можуть зазнавати насилля в сім'ї, говорити не прийнято.

      Читайте також: Допомога жертвам домашнього насильства: Олена Зеленська розповіла про "гарячу лінію" в Україні

      Найчастіше чоловіки зазнають саме психологічного тиску з боку дружин. 

      Мене відірвали від дітей, дітей відірвали від мене і я не можу їх виховувати. Я знаю, що держава, на жаль, мені не допоможе...Мої звернення до служби дітей ігноруються,
      – розповів чоловік, який став жертвою домашнього насилля. 

      Чоловіки скаржаться, що закон на боці жінок. Зокрема новий закон про домашнє насильство ще більше посилив поширені в Україні гендерні стереотипи.

      Про що йдеться в законі про домашнє насильство:

      ► Домашнім насильством вважаються не лише побої, а й факти психологічного та економічного тиску;

      ► Відтепер жертвами насильства визнаються не лише чоловік та дружина, а й батько, мати, наречені, колишнє подружжя, брати та сестри, нерідні батьки, опікуни, прийомні діти, діти-вихованці та інші родичі аж до двоюрідного ступеня зв'язку. Також це можуть бути жінки та чоловіки, які перебували в цивільному шлюбі.

       Інфографіка Домашнє насильство
      Домашнє насильство в Україні: статистика / Інфографіка 24 каналу

      Покарання за домашнє насильство

      В Україні за насильство до відповідальності притягують саме чоловіків. Найпоширеніше покарання – це штрафи і громадські роботи. 

      Вперше кримінальний вирок за систематичне насильство над власною матір'ю отримав 57-річний мешканець Миколаївщини. У квітні 2019 року його було заарештовано на місяць.  

      Перший подібний випадок у столиці стався в листопаді 2019 року. Чоловіка, який систематично знущався з дружини, засудили до трьох місяців арешту. Про це повідомила прес-служба прокуратури міста Києва.

      ЧОЛОВІКА, ЯКИЙ СИСТЕМАТИЧНО ЗНУЩАВСЯ НАД ДРУЖИНОЮ, ЗАСУДЖЕНО ДО 3 МІСЯЦІВ АРЕШТУ Київська місцева прокуратура № 5...

      Опубліковано Прокуратура міста Києва  Четвер, 14 листопада 2019 р.

      Запобігання домашньому насиллю

      На сьогодні в Україні створено 45 спеціальних мобільних груп поліції "Поліна" (поліція проти насильства) з реагування на факти домашнього насильства. Вони діють в усіх обласних центрах України, а також у Бердянську, Краматорську та Білій Церкві. 

      До теми: Проєкт "Поліна": як поліція боротиметься з насильством у сім’ї

      Згодом в Україні планують відкрити цілодобовий кол-центр для допомоги постраждалим. 

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      26 листопада
      2919
      Автор: Марина Молька
      Теги: Новини України Кримінальні новини Поліція Новини Києва Гендерна рівність
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