Чоловіки теж страждають від домашнього насильства: неочікувані факти

За даними Міністерства соціальної політики щороку в Україні від домашнього насильства страждає близько 100 тисяч людей. Серед них 10 тисяч – це чоловіки.

В сучасному українському суспільстві висвітлюється тільки проблема насильства над жінками. Про те, що чоловіки теж можуть зазнавати насилля в сім'ї, говорити не прийнято.

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Найчастіше чоловіки зазнають саме психологічного тиску з боку дружин.

Мене відірвали від дітей, дітей відірвали від мене і я не можу їх виховувати. Я знаю, що держава, на жаль, мені не допоможе...Мої звернення до служби дітей ігноруються,

– розповів чоловік, який став жертвою домашнього насилля.

Чоловіки скаржаться, що закон на боці жінок. Зокрема новий закон про домашнє насильство ще більше посилив поширені в Україні гендерні стереотипи.

Про що йдеться в законі про домашнє насильство:

► Домашнім насильством вважаються не лише побої, а й факти психологічного та економічного тиску;

► Відтепер жертвами насильства визнаються не лише чоловік та дружина, а й батько, мати, наречені, колишнє подружжя, брати та сестри, нерідні батьки, опікуни, прийомні діти, діти-вихованці та інші родичі аж до двоюрідного ступеня зв'язку. Також це можуть бути жінки та чоловіки, які перебували в цивільному шлюбі.



Домашнє насильство в Україні: статистика / Інфографіка 24 каналу

Покарання за домашнє насильство

В Україні за насильство до відповідальності притягують саме чоловіків. Найпоширеніше покарання – це штрафи і громадські роботи.

Вперше кримінальний вирок за систематичне насильство над власною матір'ю отримав 57-річний мешканець Миколаївщини. У квітні 2019 року його було заарештовано на місяць.

Перший подібний випадок у столиці стався в листопаді 2019 року. Чоловіка, який систематично знущався з дружини, засудили до трьох місяців арешту. Про це повідомила прес-служба прокуратури міста Києва.

ЧОЛОВІКА, ЯКИЙ СИСТЕМАТИЧНО ЗНУЩАВСЯ НАД ДРУЖИНОЮ, ЗАСУДЖЕНО ДО 3 МІСЯЦІВ АРЕШТУ Київська місцева прокуратура № 5... Опубліковано Прокуратура міста Києва Четвер, 14 листопада 2019 р.

Запобігання домашньому насиллю

На сьогодні в Україні створено 45 спеціальних мобільних груп поліції "Поліна" (поліція проти насильства) з реагування на факти домашнього насильства. Вони діють в усіх обласних центрах України, а також у Бердянську, Краматорську та Білій Церкві.

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Згодом в Україні планують відкрити цілодобовий кол-центр для допомоги постраждалим.