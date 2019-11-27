Чоловіки теж страждають від домашнього насильства: неочікувані факти
За даними Міністерства соціальної політики щороку в Україні від домашнього насильства страждає близько 100 тисяч людей. Серед них 10 тисяч – це чоловіки.
В сучасному українському суспільстві висвітлюється тільки проблема насильства над жінками. Про те, що чоловіки теж можуть зазнавати насилля в сім'ї, говорити не прийнято.
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Найчастіше чоловіки зазнають саме психологічного тиску з боку дружин.
Мене відірвали від дітей, дітей відірвали від мене і я не можу їх виховувати. Я знаю, що держава, на жаль, мені не допоможе...Мої звернення до служби дітей ігноруються,
– розповів чоловік, який став жертвою домашнього насилля.
Чоловіки скаржаться, що закон на боці жінок. Зокрема новий закон про домашнє насильство ще більше посилив поширені в Україні гендерні стереотипи.
Про що йдеться в законі про домашнє насильство:
► Домашнім насильством вважаються не лише побої, а й факти психологічного та економічного тиску;
► Відтепер жертвами насильства визнаються не лише чоловік та дружина, а й батько, мати, наречені, колишнє подружжя, брати та сестри, нерідні батьки, опікуни, прийомні діти, діти-вихованці та інші родичі аж до двоюрідного ступеня зв'язку. Також це можуть бути жінки та чоловіки, які перебували в цивільному шлюбі.
Домашнє насильство в Україні: статистика / Інфографіка 24 каналу
Покарання за домашнє насильство
В Україні за насильство до відповідальності притягують саме чоловіків. Найпоширеніше покарання – це штрафи і громадські роботи.
Вперше кримінальний вирок за систематичне насильство над власною матір'ю отримав 57-річний мешканець Миколаївщини. У квітні 2019 року його було заарештовано на місяць.
Перший подібний випадок у столиці стався в листопаді 2019 року. Чоловіка, який систематично знущався з дружини, засудили до трьох місяців арешту. Про це повідомила прес-служба прокуратури міста Києва.
Запобігання домашньому насиллю
На сьогодні в Україні створено 45 спеціальних мобільних груп поліції "Поліна" (поліція проти насильства) з реагування на факти домашнього насильства. Вони діють в усіх обласних центрах України, а також у Бердянську, Краматорську та Білій Церкві.
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Згодом в Україні планують відкрити цілодобовий кол-центр для допомоги постраждалим.