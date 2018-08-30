Чоловіки влаштували стрілянину в готелі на Закарпатті: є поранений

Вночі 30 серпня на Закарпатті в готелі виник конфлікт між 26-річним та 29-річним жителями сусідньої області. В результаті цього вони влаштували стрілянину з небойових пістолетів.

Про це повідомила прес-служба поліції Закарпатської області.

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Як зазначили правоохоронці, до поліції Хустщини надійшло повідомлення про стрілянину з невідомої зброї у одному з готельних закладів міста.

У ході конфліктної ситуації, 26-річний та 29-річний жителі сусідньої області використали свої зареєстровані небойові пістолети. В результаті хуліганських дій, один із чоловіків отримав кульове поранення та був госпіталізований до лікарні,

– розповіли працівники поліції.

Відомо, що нині його життю та здоров’ю нічого не загрожує.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України (Хуліганство зі застосуванням зброї). 29-річного фігуранта інциденту затримано. Слідство у справі триває.

Нагадаємо, 28 серпня в Одесі дівчина, яка перебувала в неадекватному стані, влаштувала стрілянину біля ресторану "МакДональдс". Через стан дівчини її довелося госпіталізувати, постраждалих немає.