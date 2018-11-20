Чоловіки з битами влаштували розборки і розтрощили авто у центрі Києва: відео

Ввечері 19 листопада у центрі Києва група невідомих чоловіків з битами напала на автомобіль, який стояв у заторі на Набережному шосе біля станції метро "Поштова площа".

Відповідне відео інциденту опублікував "Київ оперативний" у Facebook.

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Напад стався посеред дороги, через що постраждали інші машини, що їхали поруч.

На відео з реєстратора видно, як до одного з легковиків підбігає чоловік з битою і починає трощити лобове скло. У відповідь водій тисне на газ, намагаючись відірватися і зникнути з місця інциденту. Одразу за цим у кадрі з'являються кілька чоловіків, які кидаються в погоню за легковиком. Деякі з них тримають у руках палиці.

Через хвилину один з нападників повернувся, швидше за все, до свого автомобіля. У коментарях до відео користувачі написали, що нападники були на трьох автомобілях.

Дивіться відео нападу невідомих чоловіків з битами на авто у Києві: