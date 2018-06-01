Чоловіки за 50 мають у 5 разів більше шансів стати батьками, ніж ті, кому лише 20

Порох в порохівницях чи критичне падіння фертильності? Проблема різкого зниження якості спермограми серед чоловіків надзвичайно турбує репродуктологів.

Прекрасній половині теж є чого бити на сполох: адже тепер після 40-ка шанси завагітніти у жінок значно нижчі. В чому причина чоловічого та жіночого непліддя, яке в наші дні набуває рис справжньої епідемії? Та як сучасна медицина допомагає вирішити ці проблеми? Читайте в інтерв’ю з Ігорем Палигою, Заслуженим лікарем України, Доктором медичних наук, який вже 10 років очолює Клініку репродукції людини "Альтернатива".

ЧОМУ ПАДАЄ ФЕРТИЛЬНІСТЬ НАСЕЛЕННЯ? ПИТАННЯ БЕЗ ВІДПОВІДІ

Якщо говорити про жіночі або чоловічі фактори непліддя – то це 50 на 50, дуже часто буває змішаний фактор. Але самих випадків непліддя в наш час стало значно більше. Людина, звичайно в 20 років не думає про сім'ю, задумується десь до 30-ти, а потім – це вже дуже проблемно. Зараз набагато частіше я почав зустрічати виснаження яєчників у жінок, до прикладу: колись нормальні овуляції були після 40-ка років, а зараз це вже рідкість, оваріальний резерв жінки виснажується. Так само у чоловіків якість спермограми впала десь у 5 разів. Колись, років 15-20 тому, нормою було 100 мільйонів сперматозоїдів в одному мілілітрі, тепер – лише 20 мільйонів. Причому, у мужчин 50-60-ти ще зберігаються ті старі показники, а в 20-25-тирічних хлопців якість сперми дуже-дуже погіршилась. Чи це пов’язано з екологією, чи можливо з якимись більш шкідливими звичками, чи просто зі стилем життя – поки що до кінця не з’ясовано.

НЕПРОСТИЙ ВИКЛИК: НАРОДИТИ І ЗБЕРЕГТИ СІМ'Ю

Існує певний стереотип про те, що дитину хочуть більше жінки, ніж чоловіки. Насправді це не так. Серед моїх пацієнтів всі батьки дуже хочуть дитину, іноді навіть більше, ніж мама. Вони йдуть на серйозні ризики, на великі витрати, тільки для того, щоб була дитина саме з їхньою жінкою. Враховуючи і вартість лікування непліддя, і те, наскільки це важливо для пари, яка мріє про власну дитину, ми у Клініці "Альтернатива" завжди проводимо психологічну підготовку пацієнтів. Вперше, коли вони лише приходять на консультацію, ми передусім пояснюємо, яка результативність, які ризики і, головне, які наслідки такого кроку. Адже доведено, що 10-15 зі 100 пар після народження дитини розпадаються: жінка просто забуває про чоловіка і весь час присвячує малюку. Її можна зрозуміти: 10, 15 чи 20 років безпліддя і тут їй нарешті дають те, чого вона хотіла все життя. Тому варто попередити пари, підтримати їх прагнення долати труднощі разом, як до, так і після народження дитини.

"Я ЗАЦІКАВЛЕНИЙ У РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ НАЙБІЛЬШЕ"

Результативність піднялася від 15 до 80-85 відсотків, причому по Україні середня результативність приблизно 45-50 відсотків. Процедура стала дуже безпечною, ускладнення – майже мінімальні. Щоб досягнути таких результатів, нам довелося не лише закупити нове обладнання, а й передусім – йти новим шляхом, вчитися робити щось зовсім по-новому, не так я раніше. Завдяки постійному навчанню ми тепер можемо пропонувати вищі результати та досягати успіху не кількістю, а якістю самої процедури.

ЯКЩО ЛЮДИНА МОЖЕ МАТИ ГЕНЕТИЧНО СВОЮ ДИТИНУ – ЧОМУ БИ Й НІ?

Церква засуджує цю процедуру. Але я, як віруюча людина, вважаю, що якщо у пари є можливість мати генетично свою дитину таким шляхом – то чому би й ні? Звідки ми можемо знати, що там нагорі дозволяють? Якщо б не дозволяли, то можливо взагалі такої технології не існувало б. Гадаю, що в нас є більш насущні проблеми, ніж запліднення в пробірці. Зрештою, право вибору є у кожного і кожен сам приймає те чи інше рішення.