Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Службу безпеки України.

До теми Імовірного убивцю Ганула затримали: з'явилися фото з місця

Що каже СБУ про затримання підозрюваного у стрілянині в Ганула

В СБУ зазначили, що разом із Національною поліцією провели спільну спецоперацію, у ході якої затримали підозрюваного у вбивстві громадського активіста Дем'яна Ганула.

За наявною інформацією, чоловіком, який стріляв у активіста, виявився 46-річний дезертир,

– наголосили спецслужбовці.

Правоохоронці зазначили, що слідчо-оперативні заходи тривають. Наразі опрацьовуються можливі мотиви злочину, у тому числі версії щодо замовного характеру вбивства, а також "російського сліду".

Досудове розслідування здійснюється за процесуального керівництва Одеської обласної прокуратури за статтею Кримінального кодексу України про умисне вбивство.