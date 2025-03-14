Чоловіком, який стріляв у активіста Ганула, виявився 46-річний дезертир, – СБУ

СБУ розповіла деталі про затриманого чоловіка, якого підозрюють у вбивстві активіста Дем'яна Ганула. Як виявилося, це був 46-річний дезертир.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Службу безпеки України.

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Що каже СБУ про затримання підозрюваного у стрілянині в Ганула

В СБУ зазначили, що разом із Національною поліцією провели спільну спецоперацію, у ході якої затримали підозрюваного у вбивстві громадського активіста Дем'яна Ганула.

За наявною інформацією, чоловіком, який стріляв у активіста, виявився 46-річний дезертир,

– наголосили спецслужбовці.

СБУ затримала підозрюваного у стрілянині в активіста Ганула / Фото СБУ

Правоохоронці зазначили, що слідчо-оперативні заходи тривають. Наразі опрацьовуються можливі мотиви злочину, у тому числі версії щодо замовного характеру вбивства, а також "російського сліду".

Досудове розслідування здійснюється за процесуального керівництва Одеської обласної прокуратури за статтею Кримінального кодексу України про умисне вбивство.

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До слова, вбивство активіста Дем'яна Ганула відбулося в Одесі 14 березня зранку. На місце події оперативно прибули правоохоронці, однак підозрюваний у стрілянині втік з місця події.

Зрештою глава МВС Ігор Клименко повідомив, що чоловіка, який міг здійснити постріли у Ганула, затримали правоохоронці. У квартирі, де підозрюваний переховувався, знайдена зброя, за допомогою якої, імовірно, був скоєний злочин.

Володимир Зеленський також прокоментував затримання підозрюваного у вбивстві українського активіста. Глава держави зазначив, що доручив міністру внутрішніх справ України, голові СБУ, виконувачу обов'язків Генерального прокурора залучити всі необхідні сили й засоби для того, щоб встановити всі факти цього злочину.

Місцеві кореспонденти розповідають, що в Дем'яна Ганула нападник вистрілив двічі. Перший постріл був прямо в голову, іншим активіста "добили". Тіло активіста вже забрали з місця подій, там же перебувають і родичі вбитого чоловіка у важкому моральному стані. До цього у мережі поширювали відео із вбивством активіста Ганула в Одесі.