Навряд чи несподіванка: Аваков міг подати у відставку з кількох причин

Питання про відставку Арсена Авакова обговорювали впродовж довгих 7 років 4 місяців і 16 днів. Ба більше, про це запитували навіть у Володимира Зеленського.

Однак відповіді від президента не було, як її немає і зараз. Однак не на запитання, чи звільнять Авакова, оскільки заміну йому знайшли того ж дня, а щодо того, чому глава МВС пішов саме зараз.

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Що трапилося насправді

Однак оскільки відповідей немає й, будьмо чесними, навряд чи будуть, то пофантазуймо над тим, що ж сталося насправді.

По-перше, з огляду на усміхнене обличчя Авакова, яким він підкріпив заяву про звільнення з МВС, це навряд чи було для нього несподіванкою або ж покаранням за якісь минулі гріхи.



Аваков підкріпив заяву про звільнення з МВС світлиною / Фото з фейсбуку Арсена Авакова

Це навіть не схоже на заяву за власним бажанням, а скоріш за погодженням сторін, тобто всі у "плюсі".

Поки хтось з оточення Авакова говорить, що він йде, аби не загострювати ситуацію всередині країни, не наражати її на небезпеку на міжнародній арені у боротьбі з російською агресією та гібридною війною, я кажу – туфта.

Те, що у них з президентом могла бути домовленість стосовно прохання до Арсена Борисовича у певний час таки звільнити крісло, вже схоже на правду.

Зеленський тримав справу під контролем

Я особисто не вірю й у те, що заяву міністра присвятили 5 річниці вбивства Павла Шеремета. Ні для кого не секрет, що Зеленський тримав цю справу під особистим контролем з самого початку й говорив про те, що доля Авакова залежить саме від того, знайдуть чи не знайдуть вбивць журналіста.

"Це складне питання. Якщо засудили незаконно, то ви знаєте, що я буду серйозно говорити з міністром, чи він може залишитися в такій ситуації – ні. І він це знає, і ми розуміємо складність цього процесу", – заявив Зеленський.



Зеленський тримав справу під особистим контролем / Фото Офісу Президента

Чому відставки не було раніше

Ніби тут все складається, але погодьтеся – те, що справа розсипається, стало зрозуміло щонайменше пів року тому. Чому ж не звільнити Авакова тоді – питання.

При цьому президента не підштовхнули до відставки Авакова навіть справи Кирила Тлявова, Сергія Стерненка, Катерини Гандзюк, зґвалтування у Кагарлику та стрілянина у Броварах.

Дехто з нардепів, а саме Вікторія Сюмар та Ірина Геращенко, кажуть, що це наслідки затримання 3 нардепів у стані наркотичного сп'яніння. Однак тут теж не збігається, бо не всі ці народні обранці з провладної партії, щоб президент аж так тиснув на міністра, аби їх "вигородити".

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Існує ще версія, що Зеленський дуже переймався тим, що у його команді нових облич та реформаторів залишається старий міністр, тому він нібито неодноразово йому натякав, що щойно з'явиться достойна кандидатура, Авакова попросять піти.

У це б теж можна було повірити, якби президент, за чутками, представив на фракції не Дениса Монастирського, якого вважають другом Антона Геращенка й наближеною до Арсена Борисовича людиною. Подейкують, що нібито сам Аваков й рекомендував президентові його кандидатуру.



Денис Монастирський очолив МВС / Фото "Слуги народу"

"Я прийняв найскладніше рішення у своєму житті – сказати "так" на пропозицію президента очолити Міністерство внутрішніх справ", – заявив Монастирський.

Хто б міг очолити МВС

Натомість президент запропонував би посаду Олексію Данілову, бо у Раді нацбезпеки й оборони він себе нібито непогано зарекомендував. При цьому жодних орденів він собі не чіпляє і на всі питання, наприклад щодо санкцій, відповідає про спільну заслугу, маючи на увазі й президента.

Тож, ніби й людина порядна, досвіду вистачає, але чомусь не склалось.



Олексій Данілов міг би очолити МВС / Фото Офісу Президента

У цій історії однозначно добре те, що на крісло міністра не претендує Олег Татаров. Хоча він міг би це робити, враховуючи те, що за силові органи в Офісі Президента відповідає саме він. Тут ми тримали схрещеними пальці, щоб на зміну "чорту", не прийшов "диявол".

Чому Аваков міг піти з посади

У мене є 2 конспірологічні теорії, абсолютно суб'єктивні. Я вам їх розкажу, а ви вже про них на дозвіллі подумайте – може і для вас вони будуть слушними.

По-перше, у нас незабаром з'явиться новий правоохоронний орган – Бюро економічної безпеки, який прийде на заміну податковій і перебере на себе розслідування усіх економічних злочинів. Хто розбирається у злочинах краще ніж Аваков – ніхто.

Цікаво Аваков точно не піде в Бюро економічної безпеки, – Кравчук

Наразі конкурс на очільника міністерства ще триває. За словами міністра економіки Олексія Любченка, на цю посаду подали свої кандидатури щонайменше 50 осіб.

Серед них ексміністр фінансів та екссекретар РНБО Олександр Данилюк, колишній виконувач обов'язків голови ДФС Сергій Солодченко, а також чинний голова Державної фіскальної служби Вадим Мельник. Поки це всі прізвища, які нам офіційно назвали. Можливо, серед них є і прізвище Авакова – подивимось.

Враховуючи те, як президент любить працевлаштовувати колишніх посадовців у нові відомства або підкріплювати ними старі, я б до кінця таку можливість не відкидала.

Харків готується до виборів

По-друге, рідний для Авакова Харків готується до виборів, які мають відбутися вже 31 жовтня. На початку вересня має розпочатися офіційна передвиборча кампанія. Це ще одне логічне пояснення, чому Авакова потрібно було звільняти в останній тиждень перед канікулами.



Аваков може претендувати на крісло мера Харкова / Фото МВС

Окрім того, Харків для гаранта – важливе й стратегічне місто. Однак не секрет, що там його команді перемогу ніхто не пророкує, хіба що кандидат гідний з'явиться.

"Я не думаю, щоб пан Аваков не розглядав пропозицію щодо мера Харкова, тому що він важковаговик всеукраїнського рівня і не буде знову повертатися до Харкова", – заявила депутатка від "Слуги народу" Ірина Верещук.

А чому ні? Тим більше, що ми неодноразово говорили про те, що на тих самих виборах планують висувати людину від Авакова. Навіщо це робити, якщо можна допомогти виграти вибори йому самому.

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"Харків завжди був ментівським містом, як говорили. Тут єдиний кулак влади завжди був сильнішим альтернативного кулака. Жодні націоналісти, жодні бандюки, жодні авторитети не будуть тут нічого вирішувати й правити. Ба більше, я буду цим займатися спеціально сам", – розповів Аваков.

Єдиний, кому ця ідея точно не до вподоби, це другий кандидат – Михайло Добкін. Він заявляв, що буде дуже задоволеним, якщо Аваков залишиться на посаді глави МВС.

На цьому з теоріями закінчуємо. Жарт про те, що 1 вересня у школу підуть діти, які ніколи не жили в країні, де Аваков не був би головою МВС – забуваємо. Чекаємо на розвиток подій.