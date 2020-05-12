Чому держава не купує українське, або Prozorro – найгірший сон корупціонерів

Чому українські державні підприємства не купують локальну, українську продукцію?

За мотивами публічних позицій цього тижня від Олега Ляшка, Дмитра Олійника та Ігоря Петрашка.

Зверніть увагу! Велике оновлення Prozorro: у системі публічних закупівель відбулися суттєві зміни

Є дві відповіді, які надають політики на телебаченні щодо української продукції. Перша, Prozorro – погана система і не дозволяє враховувати локалізацію. Друга, українська продукція неякісна та дорога.

І те і друге не головна проблема. Дійсно, навіть сьогодні Prozorro дозволяє виписати умови тендеру під українську продукцію. Можна чіткіше прописати преференції для локалізації, але це технічна, а не політична чи навіть економічна проблема. Так само і з критикою української продукції. Не вся продукція неякісна. Є й гарна продукція. Більше того, там де продукція неякісна, держава чи приватний бізнес може зробити інвестиції та покращити якість продукції. Тому, це теж відносна технічна, а не політична проблема. Але ні того, ні іншого не відбувається. Сварки про "Купуй українське" ведуться роками, а змін ніяких не відбувається.

На моє переконання проблема зовсім в іншому. В бюджетному процесі. В "Купуй українське" йдеться не про туалетний папір, а, наприклад, про локомотиви. Так ось Укрзалізниця не купує локомотиви. Не через Prozorro, ніяк взагалі. У неї на це немає грошей. Бо всі прибутки витискаються державою в бюджет, платити пенсії та зарплати. І тоді УЗ, якщо хоче щось таке купити, має йти до міжнародних кредиторів. І ті видають кредит. А вже при кредиті умови купувати іноземні локомотиви. І купують їх не через Prozorro. Бо ці угоди поза Prozorro.

Бачите? Проблема не в Prozorro, бо там взагалі локомотиви не купують. І навіть якщо зробити вимоги жорсткої локалізації в Prozorro, то все одно локомотиви українські там не куплять. Бо бюджет не виділяє під них гроші. Тобто проблема в бюджетному процесі. В тому, що ми витягаємо всі живі гроші з держпідприємств. А коли їм потрібно щось купити, то вони змушені це робити за рахунок іноземних кредитів на відповідних умовах.

Таким чином є підміна понять. Проблема з відсутністю підтримки українських галузей через держзакупівлі криється в бюджетному процесі. Що ми всі гроші держпідприємств проїдаємо і не даємо їм розвиватись. Тільки через іноземні кредити. Тому і умови закупівель відповідні.

І останнє – Prozorro не про локалізацію чи конкуренцію, чи навіть боротьбу з корупцією. Ні, Prozorro – це про прозорість.

Можна написати тендер під конкретну компанію і через Prozorro купити втридорога якийсь товар. Але це буде прозоро відомо всьому суспільству. І тут потрібно працювати правоохоронним органам і саджати в тюрми тих керівників держпідприємств, які наносять збитки державі через Prozorro. Prozorro не дозволяє знищити корупцію, але дозволяє показати всім прозоро, що, хто і де краде в держави. І ті, хто проти Prozorro – вони проти прозорості. Вони не за українського виробника, а за українського корупціонера. А це не одне і теж.

Важливо знати! 100 мільярдів заощаджень та 4 мільйони торгів: 4 роки роботи ProZorro у цифрах

Підсумую – проблема з держзакупівлями є і велика. Але вона складається з: 1) неефективної роботи правоохоронних органів по крадіжкам через Prozorro і 2) проблем з державним бюджетним процесом, який викачує гроші з держпідприємств і не дає їм розвиватись.