Ексголова Нацбанку Яків Смолій причиною своєї відставки називає політичний тиск та вимогу уряду друкувати більше грошей. То чи увімкнули вже друкарський верстат в Україні та як це може нашкодити економіці держави – читайте далі.

Народна депутатка від "Слуги народу" Роксолана Підласа в коментарі 24 каналу розповіла, що друк грошей вже відбувається. Питання у тому, наскільки контрольованою і продуманою буде емісія гривні.

До слова Смолій підтвердив, що пішов у відставку після розмови з Зеленським

Депутатка вважає, що в Україні, на відміну від розвинутих країн, не вдасться розподілити рівномірно гроші в економіці.

"Я проти бездумної емісії. Чому бездумної? Тому що, насправді, емісія відбувається постійно. Національний банк збільшує грошову масу через зниження резервів для комерційних банків, через викуп облігацій і так далі", – зазначила вона.

Брати в приклад США – не правильно

Друкувати гроші, як, наприклад, зараз роблять в США, Україна не може собі дозволити, пояснюють в Нацбанку, на те є вагомі причини.

Економіка США – це економіка з довгою історією, яка має так звану резервну валюту. Тобто цією валютою користуються не тільки громадяни США. Нею користується весь світ,

– пояснив директор Департаменту монетарної політики та економічного аналізу НБУ Володимир Лепушинський.

А попередній досвід друкування грошей на вимогу уряду був вкрай негативним. За словами банкіра Володимира Лавренчука, це ніколи не закінчувалось добре. І призводило лише до девальвації валюти та зростання цін.

"Тому коли заклики – давайте ми теж зробимо, як в інших країнах, то насамперед треба мати досвід, як в інших країнах, треба мати законодавство, як в розвинутих країнах. Це річ дуже небезпечна, неконтрольована, масова емісія", – сказав ексголова Правління "Райффайзен банк Аваль" Володимира Лавренчук.

На Банковій не планують бездумної емісії

Водночас на Банковій, яка, як стверджує Смолій підштовхувала його друкувати гроші, кажуть, що і не планують бездумної емісії. Радник президента з економічних питань сам визнає, що підхід, коли друкується багато грошей, аби швидко наситити економіку, не є ефективним. І ніякого тиску на Нацбанк з такою метою мовляв не було. Хоча політику Нацбанку за Смолія він теж вважає надто жорсткою і консервативною.

"Що стосується інфляції, я б звернув увагу, що різке уповільнення інфляції до такого рівня, як у нас, теж може виявитися не дуже добре, і це не є чинником дії монетарної влади, а може бути сигналом того, що економіка перебуває в зоні охолодження", – пояснив радник Президента з економічних питань Олег Устенко.

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Наразі експерти відмовляються давати довготривалі прогнози для економіки. Все залежить від того, яку політику проводитиме НБУ після призначення нового голови. Ця вакантна посада має бути зайнята до 17 липня, коли Верховна Рада піде на літні канікули.