Чому гривня зміцнюється попри кризу: відповідь експерта
Українці звикли, що будь-яка криза як наслідок призводить до великого падіння курсу національної валюти. Всі минулі кризи гривня падала, однак у 2020 році цього не відбулося.
Про те, в чому секрет відносно стабільного курсу попри світову кризу – в ефірі 24 каналу розповів економічний експерт Тарас Козак.
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Він пояснив, що спочатку долар також почав зростати і ситуація починала розхитуватися: з курсу 25 гривень він швидко доріс до 28. Однак потім ситуація владналася.
Українцям с стало зрозуміло, що:
- долар в країні є,
- банки готові продавати,
- банки не закривалися (раніше банки банкрутували і це завершувалося неповерненням депозитів).
Козак підкреслив, що цього разу все пішло по-іншому: українці побачили, що під час кризи банківська система може бути надійною, а банки повертають депозити і часом навіть знижують відсотки.
"Ця криза протікає зовсім інакше. Ми бачимо, що довгострокова фінансова стабільність, яка була з 2015 до 2019 року та хороша робота Нацбанку призвели до того, що ми справді жили і живемо у такій собі макрофінансовій стабільності", – підсумував Козак.
Що відомо про курс гривні станом на початок червня 2020
Станом на 2 червня курс гривні щодо євро на готівковому ринку майже не змінився, а от щодо долара – укріпився на 3 копійки. Загалом протягом останніх 7 днів долар стабільно дешевшає після зростання наприкінці травня.
Готівковий курс валют у Києві 2 червня такий:
- долар – 26,78 гривні (купівля) і 26,85 гривні (продаж);
- євро – 29,50 гривні (купівля) і 29,65 гривні (продаж).