Українці звикли, що будь-яка криза як наслідок призводить до великого падіння курсу національної валюти. Всі минулі кризи гривня падала, однак у 2020 році цього не відбулося.

Про те, в чому секрет відносно стабільного курсу попри світову кризу – в ефірі 24 каналу розповів економічний експерт Тарас Козак.

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Він пояснив, що спочатку долар також почав зростати і ситуація починала розхитуватися: з курсу 25 гривень він швидко доріс до 28. Однак потім ситуація владналася.

Українцям с стало зрозуміло, що:

долар в країні є,

банки готові продавати,

банки не закривалися (раніше банки банкрутували і це завершувалося неповерненням депозитів).

Козак підкреслив, що цього разу все пішло по-іншому: українці побачили, що під час кризи банківська система може бути надійною, а банки повертають депозити і часом навіть знижують відсотки.

"Ця криза протікає зовсім інакше. Ми бачимо, що довгострокова фінансова стабільність, яка була з 2015 до 2019 року та хороша робота Нацбанку призвели до того, що ми справді жили і живемо у такій собі макрофінансовій стабільності", – підсумував Козак.

Що відомо про курс гривні станом на початок червня 2020

Станом на 2 червня курс гривні щодо євро на готівковому ринку майже не змінився, а от щодо долара – укріпився на 3 копійки. Загалом протягом останніх 7 днів долар стабільно дешевшає після зростання наприкінці травня.

Готівковий курс валют у Києві 2 червня такий: