Інцидент трапився 17 травня. Наступного дня помічник голови Держприкордонслужби Андрій Демченко розповів, чому сім'ї заборонили поїздку.

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Детальніше про заборону

За словами службовця, героїня цієї історії є жителькою Харкова. Після відмови в перетині кордону вона спокійно покинула пункт пропуску. А невдоволення висловлювала лише на відео.

У громадянки України не було нотаріальної згоди від батька своїх двох неповнолітніх дітей на їхнє вивезення за кордон. Вона намагалася пояснити прикордонникам, що він начебто є іноземцем,

– сказав Демченко.

За його словами, якщо батько справді є іноземцем, то нотаріальна згода не потрібна. Однак цей факт має бути вказаним у записі про батька у Свідоцтві про народження дитини. Цей документ жінка не надала.

Також голова Держприкордонслужби розповів, що торік дітей не змогли перетнути кордон через відсутність нотаріальної згоди одного з батьків 1 тисяча дітей. Від початку 2021 року ця цифра вже – 380 випадків.