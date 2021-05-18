Послали Україну в д*пу та викинули паспорти: чому харківську сім'ю не випустили з країни

У Харкові жінка, яку не пустили в Туреччину, викинула разом ыз дітьми паспорти на газон. При цьому вони лаялися на Україну, казали "Україно, йди до д*пи" та знімали це на відео. Прикордонники розповіли, чому їх не випустили за кордон.

Інцидент трапився 17 травня. Наступного дня помічник голови Держприкордонслужби Андрій Демченко розповів, чому сім'ї заборонили поїздку.

Про цей випадок "Україна, йди до д*пи": у Харкові сім'я викинула паспорти, бо не полетіла в Туреччину

Детальніше про заборону

За словами службовця, героїня цієї історії є жителькою Харкова. Після відмови в перетині кордону вона спокійно покинула пункт пропуску. А невдоволення висловлювала лише на відео.

У громадянки України не було нотаріальної згоди від батька своїх двох неповнолітніх дітей на їхнє вивезення за кордон. Вона намагалася пояснити прикордонникам, що він начебто є іноземцем,

– сказав Демченко.

За його словами, якщо батько справді є іноземцем, то нотаріальна згода не потрібна. Однак цей факт має бути вказаним у записі про батька у Свідоцтві про народження дитини. Цей документ жінка не надала.

Також голова Держприкордонслужби розповів, що торік дітей не змогли перетнути кордон через відсутність нотаріальної згоди одного з батьків 1 тисяча дітей. Від початку 2021 року ця цифра вже – 380 випадків.