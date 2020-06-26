За останні кілька років Львів стабільно претендує на звання улюбленця туристів, залишивши далеко позаду Київ і наступаючи на п'яти Одесі. В 2019 місто відвідали 2,5 мільйона осіб.

В середньому турист у Львові перебуває майже чотири дні. І за цей час йому важливо не тільки побачити всі визначні пам'ятки і насолодитися українською кухнею, а й вирішити питання з комфортом проживання.

До теми: Чому апартаменти в готелі LEV CITY HOTEL купують навіть в кризу: деталі

Стрімке зростання числа візитів гостей підкріплює серйозний попит з боку приватних інвесторів на відносно новий для вітчизняного ринку нерухомості формат сервісних апарт-готелів з високою прибутковістю. Чому цей тип нерухомості "вистрілив" і навіщо приватному інвестору потрібно звернути увагу на апарт-готелі вже сьогодні, читайте в матеріалі.



Львів є популярним серед туристів вже не перший рік / Фото Unsplash

Продукт для інвестора

На українському ринку нерухомості формат апартаментів тільки починає масово зароджуватися. По суті, він представлений в двох відмінних іпостасях. Перша – це так зване "псевдожитло" в складі житлових комплексів, апартаменти в новобудовах, які купують як нежитлове приміщення та перетворюють в орендний бізнес.

Другий тип – сервісні апарт-готелі, тобто об'єкти з професійним якісним сервісом, які користуються набагато більшим інтересом з боку приватних інвесторів. Їх приваблюють високі показники прибутковості, які багато в чому обумовлені зростанням туристичної атракції міста, а також простота і прозорість такого способу вкладення коштів.

Туристи не зраджують Львову ось уже кілька років поспіль. Кількість візитерів зростає, а разом з нею збільшується середня тривалість перебування в місті і чек, який вони витрачають на розваги і проживання.

Крім того, Львів завойовує звання великого ділового та освітнього центру Західної України, що викликає інтерес до якісних об'єктів для довгострокової оренди з боку співробітників корпоративного бізнесу, IT-фахівців і студентів. І саме апарт-готелі здатні задовольнити високий попит на комфортне розміщення і сучасний готельний сервіс. Цей формат завойовує серця в усьому світі через оптимальне співвідношення ціни і комфорту.

До того ж, пояснює Олександр Островський, співзасновник компанії LEV Development, сервісні апартаменти – це вигідна інвестиційна стратегія, яка дозволяє не тільки зберегти свої заощадження, але і отримати стабільний рентний дохід, делегуючи всі організаційні і управлінські питання керуючій компанії.



Lev City Hotel – перший мережевий апарт-готель у Львові / Фото LEV Development

У Lev City Hotel, першому мережевому апарт-готелі в місті, управляти всім буде міжнародний готельний оператор з багаторічним досвідом в індустрії гостинності. Серед його обов'язків реклама і маркетинг об'єкта, здача апартаментів в оренду, ремонт, повноцінне обслуговування номерів та інші побутові клопоти.

Інвестор не витрачає свій час на вирішення всіх питань, а відразу може розраховувати на отримання пасивного доходу. Причому у керуючої компанії значно більше досвіду, ресурсів та інструментів, щоб отримати максимальний прибуток для власника. Це можуть бути, зокрема, не тільки поодинокі випадки оренди, але і укладання корпоративних договорів, прийом туристичних і бізнес-груп, які все частіше шукають альтернативу традиційним застарілим готелям.

Якщо класичним готелем володіє один власник, то в Lev City Hotel у кожного юніта свій власник. В іншому проєкт має на увазі такий же рівень сервісу, бездоганну підготовку персоналу і поліфункціональну інфраструктуру, як у 3-зіркових готелів.



Кожен номер має унікальний дизайн / Фото LEV Development

Стильний фасад, унікальний дизайн-проєкт лобі, вхідних груп, місць загального користування і 87 концептуальних номерів виконаний відомою львівською дизайн-студією Savytskyy Design. Беручи до уваги високий попит на продуману ергономіку простору, автори постаралися відтворити в концепції проєкту сучасний функціональний мінімалізм.



Дизайнер Марко Савицький / Фото Lev Development

Тут немає зайвих квадратних метрів, порожніх кутів і застарілих планувань. Мінімальна площа номера складає всього 17 квадратних метрів, максимальна – 71.

Будівля заввишки в сім поверхів гармонійно вписується в міський ландшафт, а сучасна інженерія дозволяє забезпечити додатковий комфорт гостей. Ніяких довгих черг до ліфта, місткий дворівневий підземний паркінг з системою контролю доступу, підвищений рівень приватності та безпеки.

Кожна функціональна зона приватного і громадського простору наповнена змістом і цінністю для гостей з абсолютно різними цілями та уподобаннями. У складі Lev City Hotel буде ресторан, патіо-зона для відпочинку і зустрічей, мінібібліотека в форматі bookcrossing, бізнес-зона з конференц-залом для ділових заходів.



У готелю вигідне розташування / Фото Lev Development

На даху з'явиться тераса з ландшафтним озелененням, з якої відкривається панорама Львова, а для вирішення всіх побутових питань та дрібних доручень буде працювати консьєрж-сервіс. Він допоможе замовити їжу в номер, викликати таксі або доставити одяг з хімчистки.

Завдяки грамотно підібраній локації, ваші гості отримають комфортну віддаленість від ділового і культурного центру міста в залежності від конкретної мети візиту. До Оперного театру йти близько 2 хвилин пішки, до центру – не більше ніж 10 хвилин, 5,7 кілометра – до аеропорту імені Данила Галицького, 2,6 кілометра – до залізничного вокзалу.

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Втім, в Lev City Hotel не зациклені лише на попиті з боку туристів. Тут також орієнтуються на гостей, які розглядають тривале проживання. Адже апартаменти повністю обладнані для довгострокового проживання і враховують потреби як однієї людини, так і сім'ї. На вибір є три типи: стандартні номери, номери з балконом або відкритою терасою площею в 6 квадратних метрів.

Ціна питання

За словами Островського, прибутковість класичних квартир для довгострокової оренди падає, сьогодні вона порівняна з вкладеннями в депозити. Апартаменти ж дають можливість заробляти від 15 до 25% річних, залежно від суми вкладень і якості проєкту. При цьому при професійному управлінні і високих показниках заповнюваності (в середньому 75%) орендний бізнес в Lev City Hotel буде досить привабливим: власник може розраховувати на чистий дохід від $ 9 800 за рік і більше.



Олександр Островський – співзасновник компанії / Фото Lev Development

Примітно, що вже на етапі будівництва апартаменти демонструють вищу прибутковість, ніж квартири в звичайному житловому комплексі, нехай навіть бізнес-класу. В середньому, вартість апартаментів за цикл будівництва виростає в середньому на 40-50%, тоді як в житлових проєктах – на 20-30%. Виходить, що інвестор залишається в прибутку навіть в тому випадку, якщо купує апартаменти на ранніх термінах з метою перепродажу.

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Нас радує, що частину номерного фонду ми вже продали, а інвесторами в більшості своїй стали наші постійні покупці, ті, хто придбав апартаменти в Premier Resort Hotel біля Буковеля. Їх приваблює концептуальність формату. Адже в своїх апартаментах можна жити, їх також можна здавати, витягуючи дохід. Мабуть, інвестори цінують той факт, що вони купують не просто квадратні метри, а готовий бізнес, що генерує грошові потоки,

– переконаний співзасновник компанії LEV Development.

В компанії впевнені, що в найближчому майбутньому вся нерухомість стане так чи інакше сервісною. Тому апарт-готелі під управлінням готельних операторів з максимально комплексним пакетом послуг однозначно виграють в "поєдинку" з класичним форматом житла.