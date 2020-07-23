В Нацбанку 23 липня пояснили, що природа різкого зростання курсу долара протягом останніх двох тижнів психологічна. В НБУ кажуть, що на це вплинула відставка ексглави Якова Смолія, а також публічні заяви про девальвацію гривні.

Заступник глави НБУ Дмитро Сологуб під час брифінгу запевнив, що коливання курсу є природним і не загрозливим. Про це повідомляє 24 канал.

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Які причини зростання курсу долара

В НБУ кажуть, що після заяви про відставку Смолія були змушені вийти на ринок і продати 150 мільйонів доларів. Протягом останніх днів в Україні знову спостерігається зростання попиту на валюту з різних джерел .

. Регулятор переконує, що немає інших пояснень, окрім публічних заяв про те, що потрібна девальвація, а гривня слабшатиме. В НБУ кажуть, що процес слабшання гривні відбувався й раніше, тому не дивно, що це відбувається і зараз.

Що буде з курсом долара далі

В Нацбанку переконують, що мають достатньо інструментів для вирішення проблеми. Він також додав, що в режимі "плаваючого курсу" Україна перебуває вже п'ять років, тож його коливання є природним. Інколи можливе коливання попиту та пропозиції валюти з боку імпортерів та експортерів.

На думку заступника глави Нацбанку, з точки зору експорту, цін і обсягів наразі ситуація, навпаки, досить сприятлива. За його словами, почав зростати й імпорт, хоча все ще залишається достатньо низьким.

Коли люди говорять про те, що НБУ не виходить на ринок – це неправда. Це показує те, що ми робимо це настільки ефективно, що люди цього не бачать.

– зауважив Сологуб.

До теми Шевченко заявив, що коливання гривні наразі перебуває у повній нормі

Зверніть увагу! Національний банк України встановив на 24 липня курс 2 7 гривень 88 копійок за долар. Також продовжує здорожчання і євро.



Статистика курсу долара в Україні з 1996 по 2019 рік / Інфографіка 24 каналу