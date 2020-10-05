Чому люди виправдовують п'яне водіння: експерт розповів про феномен смертельних аварій
В Україні все частіше трапляються смертельні ДТП за участю п'яного водія. Редактор порталу DTP.KIEV, який повідомляє про аварії у столиці, Владислав Антонов розповів, чому летальні випадки під час водіння трапляються ледь не щотижня.
Виправдання порушень
Про те, чому суспільство толерує порушення на дорозі та що може виправити ситуацію – Антонов розповів в ефірі програми "Ти дивись" на 24 каналі.
Сьогодні Смертельна аварія з п’яним поліцейським у Броварах: яке покарання загрожує винуватцю
Як зазначив експерт, за коментарями в соцмережах видно, що суспільство виправдовує порушення. Тому і часто трапляються смертельні аварії.
Люди виправдовують п'яне кермування доти, доки воно не супроводжується загибелями або тяжкими аваріями. Як тільки це відбувається, люди, які були переконані, що можна трохи хильнути, – кардинально змінюють свою точку зору,
– вважає Антонов.
Як знизити смертність
Він зауважив, що тільки після важких наслідків, суспільство починає шукати винних – поліцію чи владу. Тобто, за його словами, коли ми позбудемось подвійних стандартів, тільки тоді можемо знизити кількість смертей на дорогах.
З 1 липня 2020 року штрафи за п'яне водіння значно підвищили – з 10 тисяч гривень до 17 – 34 тисяч гривень. Навіть статтю за п'яне водіння криміналізували. Але це однаково не виправило ситуація. Експерт вважає, що змінити ситуацію може тільки дуже непопулярний спосіб.
"Йдеться про посилення контролю на дорогах і посилення повноважень патрульної поліції. А також запуск дорожньої поліції, щоб окремі патрулі могли спостерігати за порядком на дорогах", – переконаний Антонов.
ДТП у Києві: статистика
- Упродовж минулого тижня, з 28 вересня до 4 жовтня, Патрульна поліція зафіксувала на столичних дорогах 799 ДТП (для порівняння, тижнем раніше – 828).
- У тому числі 59 дорожньо-транспортних пригод – з потерпілими (позаминулого тижня – 58).
- Загинуло 4 людей: 2 пішоходів та 2 водіїв (тижнем раніше – 2 летальні випадки).
- Травмовані 64 учасники дорожнього руху (позаминулого тижня – 63), із них 6 мотоциклістів та 2 велосипедистів.
- Відбулося 28 наїздів на пішоходів, із них 19 – на пішохідних переходах.