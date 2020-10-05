В Україні все частіше трапляються смертельні ДТП за участю п'яного водія. Редактор порталу DTP.KIEV, який повідомляє про аварії у столиці, Владислав Антонов розповів, чому летальні випадки під час водіння трапляються ледь не щотижня.

Виправдання порушень

Про те, чому суспільство толерує порушення на дорозі та що може виправити ситуацію – Антонов розповів в ефірі програми "Ти дивись" на 24 каналі.

Сьогодні Смертельна аварія з п’яним поліцейським у Броварах: яке покарання загрожує винуватцю

Як зазначив експерт, за коментарями в соцмережах видно, що суспільство виправдовує порушення. Тому і часто трапляються смертельні аварії.

Люди виправдовують п'яне кермування доти, доки воно не супроводжується загибелями або тяжкими аваріями. Як тільки це відбувається, люди, які були переконані, що можна трохи хильнути, – кардинально змінюють свою точку зору,

– вважає Антонов.

Як знизити смертність

Він зауважив, що тільки після важких наслідків, суспільство починає шукати винних – поліцію чи владу. Тобто, за його словами, коли ми позбудемось подвійних стандартів, тільки тоді можемо знизити кількість смертей на дорогах.

З 1 липня 2020 року штрафи за п'яне водіння значно підвищили – з 10 тисяч гривень до 17 – 34 тисяч гривень. Навіть статтю за п'яне водіння криміналізували. Але це однаково не виправило ситуація. Експерт вважає, що змінити ситуацію може тільки дуже непопулярний спосіб.

"Йдеться про посилення контролю на дорогах і посилення повноважень патрульної поліції. А також запуск дорожньої поліції, щоб окремі патрулі могли спостерігати за порядком на дорогах", – переконаний Антонов.

ДТП у Києві: статистика