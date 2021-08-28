Фахівці зазначили, що в Аркадії розташований аварійний колектор, через який на територію пляжу в пісок і воду потрапляють каналізаційні стоки.

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За їхніми словами, така ситуація у цій місцевости спостерігається досить давно, а ніякі необхідні для її виправлення заходи не вживаються.

Під час дощу відходи потрапили у водойму – в них часто містяться речовини з хлором, які разом з органічним середовищем моря дали таку реакцію.

Ця піна дуже токсична, летюча та випаровується швидко.

До слова. Станом на 27 серпня білої смердючої субстанції майже не видно, а у морі знову багато відпочивальників, зокрема дітей.

Злива в Одесі: коротко

В Одесі протягом дня, 26 серпня йшла потужна злива.

Унаслідок сильних опадів затопило вулиці та дороги міста.

Рух автомобілів і громадського транспорту зупинився.

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