Чому море в Одесі вкрилося білою смердючою піною: екологи дали відповідь
28 серпня 2021 , 18:02Читать новость на русском
Джерело:телеграм-канал "Новини.LIVE Odesa"
В Одесі після потужної зливи, яка пройшла містом 26 серпня, море вкрилося білою смердючою субстанцією. Екологи пояснили походження невідомої піни.
Фахівці зазначили, що в Аркадії розташований аварійний колектор, через який на територію пляжу в пісок і воду потрапляють каналізаційні стоки.
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За їхніми словами, така ситуація у цій місцевости спостерігається досить давно, а ніякі необхідні для її виправлення заходи не вживаються.
Під час дощу відходи потрапили у водойму – в них часто містяться речовини з хлором, які разом з органічним середовищем моря дали таку реакцію.
- Ця піна дуже токсична, летюча та випаровується швидко.
Злива в Одесі: коротко
- В Одесі протягом дня, 26 серпня йшла потужна злива.
- Унаслідок сильних опадів затопило вулиці та дороги міста.
- Рух автомобілів і громадського транспорту зупинився.
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