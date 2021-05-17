Над входом міськради Дніпра замайорів Ізраїльський стяг. Його повісили, щоб підтримати Ізраїль в ескалації конфлікту з Палестиною. Мер міста Борис Філатов не лише повідомив про це, а й описав своє ставлення до збройного конфлікту.

Філатов повідомив про прапор 16 травня. Він про це написав на своїй сторінці у фейсбуці із заголовком "Закриваючи тему".

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Ізраїльський стяг повішали поряд з українським прапором і гербом Дніпра за розпорядженням Бориса Філатова. За його словами, у Дніпрі до Жовтневого перевороту, Другої світової війни та Голокосту третина жителів була євреями.

Саме тому мер вважає, що міськрада повинна була висловити свою підтримку Ізраїлю. Також чиновник попросив не докоряти йому з колегами за цей вчинок, оскільки він звик називати речі своїми іменами.

Цивілізація проти варварства. Двадцять перше століття проти Середньовіччя. Ми за своїх близьких, друзів, родичів, однокласників, колишніх співвітчизників і колег, які змушені зараз сидіти в бомбосховищах,

– додав Філатов про ескалацію конфлікту між Палестиною та Ізраїлем.

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