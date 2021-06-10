Утворилась небезпечна прірва: чому обвалилась набережна в Дніпрі – відео

У Дніпрі обвалилася частина Січеславської Набережної. У воду впала не лише тротуарна бруківка, а й огорожа. Відповідно там утворилася прірва, яку довелося обгороджувати. Згодом у мерії пояснили, чому обвалилась набережна.

Сам інцидент трапився 9 червня. Його причиною вважають надзвичайно-сильні опади, які були напередодні.

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Впала у воду частина пішохідної дроги. Попри те, що там утворилась небезпечна прірва, ніхто не постраждав.

Детально про цю ситуацію розповів замісник мера Дніпра Михайло Лисенко. За його словами, це сталося саме після зливи, яка була після 16 години.

За 30 хвилин випала 3-тижнева норма опадів у місті Дніпро. внаслідок цього відбувся підмив набережної та її окремих елементів,

– додав чиновник.

Опорна стінка в цьому місці не постраждала. Змило тільки оздоблення з гранітного буту, яке робили ще в 1960-1970 роках. Саме на цих плитах була закріплена залізна огорожа, тому вона також обвалилась.

Спочатку там натягнули сигнальні стрічки, а почати відновлення планували вже зранку 10 червня.

Михайло Лисенко пояснює, чому трапився обвал: відео ютуб-каналу "Дніпро NEWS"