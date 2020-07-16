Глава Верховної Ради Дмитро Разумков розповів про ймовірні причини падіння рейтингу президентської партії "Слуга народу". Він не вважає його катастрофічним.

Таку позицію він висловив під час ефіру програми "Право на владу" на телеканалі "1+1", повідомляє 24 канал.

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Чому падає рейтинг "Слуги народу"

На думку Разумкова, це комплексне питання, що пов'язано з втіленням реформ. Водночас він вважає, що Раду публічно критикують часто, тому падіння рейтингу провладної партії завжди буде неминучим за будь-якої влади.

З погляду політтехнолога, Разумков сказав, що будь-яка влада рано чи пізно втрачає рейтинг. Він також додав, що наразі зарано оцінювати провали влади, а також й позитивні результати.

Я нічого катастрофічного не бачу. Трохи є просідання, але це не те, що ми бачили в інших політичних силах в минулому,

– наголосив Разумков.

Водночас він визнав, що в межах цього парламенту було чимало неприємних історій, конфліктів та неподобства.

Спікер також зазначив, що країна фактично продовжує жити в межах виборчого процесу, бо між парламентськими та місцевими виборами пройшло вкрай мало часу.

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Якби вибори до Верховної Ради проходили в липні, то в парламент мали б шанс потрапити 4 партії. Найбільше українців готові віддати свої голоси за президентську партію "Слуга народу". Однак у парламент не мала б шансу пройти партія "Голос".

Які партії пройшли би до парламенту:

"Слуга народу" – за неї готові проголосувати 34% тих, хто визначився і піде голосувати

"Опозиційну платформу – За життя" підтримують 19% виборців;

"Європейську солідарність" – 15%;

"Батьківщину" – 8% опитаних.

Зверніть увагу! Місцеві вибори в Україні відбудуться 25 жовтня. На них обиратимуть міських голів та депутатів селищних, міських та обласних рад.