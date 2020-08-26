Чому партії не можуть займатись благодійністю: пояснення НАЗК
Українські політичні партії не можуть надсилати свої ресурси на благодійність. Більше того, перед виборами така благодійність може каратись ув'язненням.
Чому партіям не можна займатись благодійністю
Благодійна допомога від політичної партії у період виборчого процесу містить ознаки непрямого підкупу виборів. Передвиборча кампанія розпочинається за 50 днів до виборів – 5 вересня. Про це повідомили в НАЗК.
До речі НАЗК зупинило держфінансування "Слуги народу": інші партії отримали понад 35 мільйонів гривень
В установі наголошують, що за підкуп виборців передбачена кримінальна відповідальність. Це може призвести до позбавлення волі терміном до 6 років.
Благодійна допомога в період виборчого процесу не повинна надаватись від імені політичної партії або будь-яким чином пов’язуватись із її діяльністю,
– наголошують в агентстві з питань запобігань корупції.
Роз'яснення НАЗК ґрунтується на нормах законів про політичні партії та про благодійну діяльність, Кримінальному та Виборчому кодексах, Конституції України.
До слова, НАЗК регулярно знаходить порушення у фінансовій звітності партій. Наприклад, численні ознаки порушень за IV квартал 2019 року зафіксували у 23 партій.