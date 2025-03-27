Громадський діяч і науковець з Польщі Ришард Купідура в ефірі 24 Каналу зазначив, що ситуація з українською деревиною не повторить скандальних подій, пов'язаних із українським зерном. Наразі польські митники лише ретельно перевіряють походження сировини.

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"Польська митна служба пояснює свої дії тим, що хоче перевірити, чи український транспорт дотримується санкційного режиму, а також чи походження лісоматеріалів відповідає нормам. Це, власне, й спричиняє довгий процес затримки транспорту на кордоні", – сказав Ришард Купідура.

Дискусії довкола експорту деревини

Він пояснив, що питання деревини значно відрізняється від зернового питання. На внутрішньому ринку України є багато людей, які вважають непотрібним експорт деревини, вважаючи, що вона має залишатися в Україні. До речі, у Польщі на державному рівні намагаються обмежити експорт деревини та лісоматеріалів, зокрема до Китаю. В Україні теж триває дискусія навколо законопроєкту №4197 про ринок деревини.

Є прихильники цього законопроєкту, є й його гарячі противники. Тож це загальний фон ситуації, що склалася на кордоні. На мою думку, це більше внутрішня ситуація в Україні, ніж справді питання польсько-українських взаємин"

– сказав Купідура.

До речі, представники Європейської Бізнес Асоціації, які захищають інтереси українських деревообробників, повідомляють, що з 15 березня польські митники без пояснень блокують вантажівки з їхньою продукцією. Вони наголошують, що всі необхідні документи передають митній службі, однак транспорт із вантажем так і не перетинає кордон з ЄС.