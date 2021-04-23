Нова ціль для агресії Кремля: чому Путін переключився з України на Білорусь

Росія різко змінила свою риторику щодо України від погроз до готовності вести діалог й відводити війська від кордону. Водночас Володимир Путін, підвищуючи ставки, напоровся на дипломатичну війну, а його новою ціллю стала Білорусь.

Наверняка, всех удивил тот факт, что во время обращения к Федеральному собранию, Путин даже не вспомнил о скопившихся на украинской границе войсках и войне на Донбассе. Именно 21 апреля от Путина многие ожидали чуть-ли не объявления войны Украине, но этого не случилось.

Читайте також Путіна просто використали: як Китай підштовхує Росію до війни з Україною

Риторика Кремля резко изменилась

Даже пропагандисты Путина перестали нагнетать ситуацию о вероятном наступлении России на Украину. Сейчас уже сложно понять готовил ли Путин наступление или же это был инструмент давления не только на Украину, но и на Запад в целом.

Понятно одно – реакция Запада оказалась беспрецедентной и у Путина, видимо, поняли, что Украина им не по зубам, по крайней мере сегодня. Слишком большая у нас оказалась поддержка, а значит ставки оказались чересчур высокими.

Запад дал Кремлю четкий сигнал – мы знаем о всех ваших грязных делишках по всему миру и способны, даже не вводя санкции, нанести удар мгновенно.

Дипломатический скандал с Чехией

Чехия стала примером удара Запада. Откровенно говоря, я думал, что она окажется одной из последних европейских стран, которые хоть как-то отреагируют на агрессию Кремля в адрес Украины. Российское лобби в Праге уж очень велико.

Чего только стоит пророссийский президент Чехии Милош Земан, который в 2019 году называл войну на Донбассе гражданской и призывал Европу смирится с оккупацией Крыма.



Президент Чехии Милош Земан / Фото AP

Но даже в Чехии большую роль сыграло проевропейское или проамериканское лобби. Стоит помнить, что Чехия парламентская республика, а президент имеет ограниченные полномочия и это сыграло свою роль. Шпионский скандал с российскими дипломатами показал насколько уязвимы позиции россиян в Европе.

Чехия не просто обвинила Россию в подрыве складов боеприпасов на их территории в 2014 году, но и назвала 18 кремлевских дипломатов агентами российских спецслужб и потребовала высылки и это только начало.

До теми Антипутінська коаліція: Байден готує "намордник" для президента Росії

Кремль в привычной для себя риторике решил ответить более грозно и заявил, что это чешские дипломаты в Москве агенты и выслал их из страны. Но он тут же напоролся на еще большие проблемы.

Какие проблемы возникли перед Россией

Чехи начали уезжать из Москвы и у Путина поняли, что без них сотрудничество с Прагой сильно усложняется. Они объявили о сокращении всего российского дипкорпуса в их стране до одного посла, вышвырнули "Росатом" из шестимиллиардного тендера на достройку чешской АЭС "Дукованы".

В то же время чешский Сенат объявил Россию страной-террористом и потребовал расторгнуть с ней договор о дружбе. Там также ждут от Кремля компенсации за подрывы складов в 2014 году. Всё, нет больше пророссийской Чехии в теле Европы. И это всего за несколько дней.

Кроме того, теперь Чехия, ссылаясь на 6 статью устава НАТО, требует от остальных стран ЕС ровно тех же шагов – полный разрыв дипломатических отношений с Кремлем.

По сути, чехи угрожают Путину запустить эффект домино: если рухнула одна кость, остановить падение остальных очень сложно. Не забывайте, что именно Европа является главным рынком России и именно там осели огромные капиталы "путинских" олигархов. Применение чешского сценария для всего ЕС – это экономический крах с огромными последствиями, даже без применения санкций.

Читайте також Нова війна Путіна: чому очільник Кремля роками не може залишити Україну

Полный выпуск видеоблога "Теории заговора": смотрите видео

Действия других стран ЕС

Конечно, далеко не факт, что Германия пошла бы на разрыв отношений с Россией. Особенно в свете заявлений Ангелы Меркель о необходимости достройки "Северного потока-2". Но и сделать безучастное лицо лидерам Берлина не удалось бы. Поэтому отступить на шаг назад – на сегодня самый выгодный вариант для Кремля.



Ангела Меркель та Володимир Путін / Фото Getty Images

Кроме "Северного потока-2", Германия и Франция поднесли Путину, как ему кажется, инструмент для продолжения давления на Украину. В течение последних месяцев стало очевидно, что Офис Президента не намерен выполнять минские соглашения по сценарию Кремля.

Бряцание оружием на границе могло быть инструментом запугивания, но это не сработало. И тут, как нельзя кстати, активизировались переговоры по так называемым кластерам для имплементации минских соглашений – документ, который предложили Ангела Меркель и Эммануэль Макрон.

Пойдет ли Украина на подписание кремлевской редакции этих кластеров? Конечно нет, но это еще один инструмент затягивания Москвой заживления кровоточащей раны Донбасса.

До теми Дзвінок Байдена Зеленському: як розмова президентів протверезила Путіна

Кроме того, своим агрессивным поведением Путин добился главного для себя – с ним снова говорят на равных. Вспомните, как унизительно Джозеф Байден ответил на предложение Путина встретиться на дебатах. Теперь же американский президент сам приглашает российского лидера на встречу.

Идеальный сценарий для России

Конечно, умные люди понимают, что чередование экономических санкций и показательной готовности дать силовой отпор с умиротворительными пасажами в адрес Путина – это тонкий дипломатический прием. Но для внутрироссийского потребителя Путин вышел из этой ситуации на коне, ведь пропаганда не устает рассказывать, что "старик Байден" сдался, назвал Путина мировым лидером и заискивает, ища способ помирится.

Очевидно, что повышая ставки эскалацией на границе с Украиной и в оккупированном Крыму, Путин заигрался и напоролся на жесткий ответ, которого не ожидал.

Довольно резкий отпор дали:

восточная Европа;

Турция;

Великобритания;

США.

Даже Китай не стал на сторону Путина. Потому гордое отступление – это идеальный сценарий для Кремля. Но было бы ошибочно думать, что на этом Путин успокоится, ведь ему нужна небольшая победа. Хоть какой-то диалог с Западом можно продать рядовому россиянину как победу, но этого мало.

Новая цель Кремля – Беларусь

Новой целью России уже стала Беларусь. Договор о так называемом Союзном государстве уже готов к подписанию и 2 диктатора уже обсудили его имплементацию в Москве.

Путин банально вынудил Александра Лукашенко пойти на этот шаг, ведь не зря за несколько дней до отступления и обращения Путина к Федеральному собранию, был состряпан заговор о мнимом госперевороте и покушении на Лукашенко и его сыновей.



Лукашенко обсудил договор / Фото Getty Images

Напомню, накануне в Кремле запустили байку о том, что американские спецслужбы пытались убить Лукашенко и взять в плен его сыновей, а бравому ФСБ удалось эту попытку пресечь. Когда Путин в своем обращении умолчал о Донбассе, он вспомнил эту историю.

Можно допустить, что эта страшилка не просто придумана в Кремле. Она является открытой угрозой Лукашенко: или ты наконец положишь Беларусь под Россию, или страшилка перестает быть страшилкой.

Кроме того, не зря ведь Путин в обращении заявил, что Россия – это страж порядка и мира на планете. Напомню, приблизительно то же самое Путин заявлял перед вводом войск в Сирию для защиты режима Башара Асада. Потому в краткосрочной перспективе Путин просто переключился на более легкую мишень – гибридный аншлюс Беларуси. Именно это подадут как победное блюдо перед выборами в Госдуму в сентябре 2021 года.

Но ровно это же значит, что Украине рано расслабляться, ведь угроза не миновала. Она отложена во времени и во многом зависит от принципиальной позиции и Украины и Запада.