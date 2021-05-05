Одесити не зрозуміли гумор: через скандал у "Реберні" на Дерибасівській зняли частину картин

Нещодавно в Одесі відкрився мережевий ресторан "Реберня". Він розташований в центрі міста на Дерибасівській. Скандал виник через те, що його стіни прикрасили провокаційними принтами, а надписи образили проросійських одеситів.

Через це виник скандал. В залі частково зняли або завісили картини, але це обурило іншу, проукраїнську частину містян.

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Що не так з "Ребернею" на Дерибасівській

До відкриття ресторану в центрі Одеси на стінах розмістили принти з асоціативними персонами в історії міста.

Проте, креатив ілюстраторів та рестораторів образив проросійськи налаштованих одеситів.

Наприклад, російська імператриця стоїть біля валіз і показує рукою на табличку з написом "Ростов".

Або – під зображенням відомого градоначальника Армана де Рішельє був підпис "Понаїхали".

Ще на одній стіні – артоб’єкт, де червоний язик проколотий цвяхом та підпис – "Мова".

Після закінчення Великодніх свят власники "Реберні" дали задню та поміняли частину картин в залі.

У соцмережах набуває розголосу скандал з зовсім іншим, антивантним присмаком.

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Своєю чергою, адміністрація одеського закладу відписала коментар щодо плакатів з дюком Рішельє:

Багато персоналій, які вплинули на розвиток теперішніх міст були нетутешніми, і якби вони жили зараз, то швидше за все, про них би казали "понаїхало". В такий саркастичний спосіб художник поєднав історію та сучасність,

– мовиться у повідомленні.

У коментарях до посту про вимушене рішення змінити частину експозиції, переважно пишуть: "Дарма".