За останніми соціологічними опитуваннями, рейтинг президента Володимира Зеленського знижується. Натомість у його конкурента Петра Порошенка – росте.

Зниження рейтингу Зеленського є більшим, ніж підвищення рейтингу Порошенка. Таку думку в ефірі 24 каналу висловив заступник директора Київського міжнародного інституту соціології Антон Грушецький.

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За його словами, якщо частина виборців розчаровується в президентові – він втрачатиме підтримку. Але вона розходиться по різних кандидатах та політичних силах.

Петра Порошенка сприймають як головного претендента (на посаду президента – 24 канал). Особливо він може бути альтернативою для тієї частини виборців Зеленського, які більш національно-патріотичні та орієнтовані на Захід. Вони знову готові проголосувати за Петра Порошенка,

– зазначив Грушецький.

Також експерт зазначив, складання мандату Вакарчуком може негативно позначитись на підтримці партії "Голос". Відповідно ті голоси можуть перейти в сторону Порошенка.

"Крім того, Петро Порошенко – це основна опозиція для Зеленського. Тому частина людей, які готові підтримувати інших позасистемних політиків, можуть часто обирати в опитуваннях Порошенка як головного конкурента Зеленського. Проте якщо з'явиться якийсь харизматичний лідер – люди можуть голосувати за цю нову особистість", – підсумував Грушецький.



Кого б українці вибрали президентом / Інфографіка 24 каналу

Опитування проведене у період з 24 травня до 4 червня. Всього опитано 4000 респондентів шляхом телефонних інтерв'ю. Вибірка репрезентативна для дорослого населення в усіх регіонах України, крім АР Крим. Похибка не перевищує 1,7%.

Детальніше дивіться у відео із Антоном Грушецьким: