Провокація Кремля: чому у Росії та Франції з Німеччиною різні підсумки переговорів

Напередодні відбулись переговори Володимира Путіна, Ангели Меркель і Еммануеля Макрона. Кремль за підсумком зустрічі у своєму стилі організував провокацію.

Заявили, мол, с представителями Европы Путин решал вопрос украинского Донбасса. Более того, обвинил Киев в несоблюдении договоренностей. Вот только создается впечатление, что на переговорах Кремль слышал лишь то, что надо было лично ему.

До теми Битва за Севастополь: Москва залякує Захід через Крим

Получается, что одни и те же слова Россия и Европа трактует по своему. В России продолжают обвинять Украину в нарушении договоренностей. Зато Евросоюз в очередной раз подчеркнул – Россия является участником войны на Донбассе, а не посредником. Однако получается, что итог одной встречи для всех стран разный.

Путин говорил одно, а ему отвечали другое. Так и получилось, что российские медиа распространили лишь заявления своего президента, а никак не реакцию на эти слова.

Что можно подытожить с переговоров трех стран

По итогам переговоров лидеры европейских стран призвали агрессора признать ответственность за эскалацию на Донбассе, но Кремль в очередной раз завел свою старую пластинку про "серьезную озабоченность" эскалацией ситуации якобы со стороны Украины, хотя именно российские наемники регулярно нарушают режим тишины.

Взглянем на официальные сообщения пресс-служб президента России, правительства Германии и Франции. В Москве сообщили, что президент России подчеркнул важность выполнения киевскими властями всех ранее достигнутых договорённостей, прежде всего по налаживанию прямого диалога с Донецком и Луганском и урегулированию правовых аспектов особого статуса Донбасса.

Путин в который раз говорит, что Россия не является стороной конфликта, а Украине нужно вести диалог напрямую с боевиками. После чего киевская власть должна провести выборы на оккупированных территориях и лишь тогда российская армия ослабит хватку.



Путин снова сказал, что Россия не является стороной конфликта / Фото с сайта Кремля

Но интересно, что в Париже и Берлине Путину в ответ сообщили о необходимости решительных действий именно России по стабилизации режима прекращения огня в Украине и выработки выхода из кризиса в соответствии с Минском договоренностями. Россию снова назвали стороной конфликта. И такую реакцию на заявление кремлевского директора в пропагандистских СМИ указать как-то подзабыли.

Трем странам было что обсудить

Можно подумать, что разговор Путина с Меркель и Макроном – сигнал, что Москва стремится обойти Киев и договориться непосредственно с Западом по геополитического будущего Украины. Однако, трем странам и без Украины есть что обсудить.

Актуально Путін, Меркель і Макрон без Зеленського обговорили Донбас

Например, пандемию коронавируса, Иран, Сирию и Ливию. Кроме того, президенты России и Франции, а также глава правительства ФРГ обговорили ситуацию в Беларуси и европейские лидеры настаивали на мирном разрешении конфликта в этой стране.

Так же Макрон и Меркель призвали Путина уважать права своего политического оппонента Алексея Навального в соответствии с Европейской конвенцией по правам человека. В то время, как сам Навальный за российской решеткой уже обьявил о голодовке.



Путина призвали уважать права своего политического оппонента Навального / Фото пресс-службы Бабушкинского суда

Однако в случае с Донецком Франция и Германия просто выполняют свою работу, как посредники. Они могут общаться на тему оккупированых территорий в Украине с обеими сторонами конфликта как и вместе, так и порознь. Наоборот, было бы странно, если бы конфликт на Донбассе выпал из международной повестки дня.

Как Россия устроила провокацию на теме Украины

На теме украинских территорий Россия устроила провокацию, когда вынесла в публичный доступ информацию о донбасском вопросе. Так Кремль попытался сфокусировать идею для своей внутренней аудитории, что вопрос Украины на мировой арене решается без участия Киева.

В комментариях Германии и Франции можно заметить позицию касательно оккупации части территории Украины. В Европе четко отвечают Путину на его провокации и не отступают от своих позиций. Так же Украина активно привлекает внимание Запада на том, что говорить без Украины о её будущем устройстве нельзя

Зверніть увагу У Зеленського відреагували на переговори Путіна, Меркель та Макрона

Однако попытки Зеленского встретиться с Путиным были тщетны. Российские наемники в последние недели дерзко нарушают тишину. В частности, 26 марта в районе населенного пункта Шумы погибли 4 украинских военных, еще 2 были ранены.

Зеленский сразу же после этого анонсировал переговоры лидеров "нормандской четверки", однако у Путина ответили, что общения с президентом Украины пока нет в планах.

Почему нет? Потому что сколько бы участников нормандской встречи на сидело за столом, если бы на встрече обсуждали исключительно вопрос Донбасса, то разговор был бы коротким.

Для Путина он бы традиционно закончился осуждением со стороны мировых лидеров, поэтому встреча с Зеленским российскому президенту сейчас ни к чему.

Почему Киеву не стоит надеяться на союзников

Маргинализацию Путина подтверждают слова еще одного мирового лидера – президента Литвы, который утверждает в след за Джо Байденом, что российского президента можно назвать убийцей.



Маргинализацию Путина подтверждают слова президента Литвы / Фото пресс-службы президента Литвы

Он заявил, что Кремль демонстративно не учитывает территориальную целостность соседних стран, таких как Украина, а так же внутри самой России режим "наиболее грубым образом" преследует лидеров оппозиции, таких как Алексей Навальный.

Но нельзя исключать сценарий, по которому однажды у Франции и Германии появятся предложения, способные навредить Украине. Прежде всего, не стоит забывать, что в обеих странах сейчас на носу выборы и украинский вопрос в Европе могут двигать как угодно для собственной выгоды.

До теми Чому Путін не хоче говорити з Зеленським

В большой политике нет вечных друзей и эмоций, есть лишь интересы, поэтому Киеву не стоит расслабляться. Хочется лишь ожидать не простых слов, а реальных действий. Когда за невыполнение обязательств Кремль будет получать наказание.