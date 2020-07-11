Тариф "Укренерго" на передачу електроенергії зросте вдвічі. Хто із олігархів заробить на "зеленій" енергетиці.

Меморандум чиїх інтересів?

На початку червня уряд підписав меморандум із деякими асоціаціями "зеленої" енергетики, – пише Вікторія Войціцька для Економічної правди.

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Від учасників ринку меморандум підписало дві асоціації: "Європейсько-українське енергетичне агентство" та "Українська вітроенергетична асоціація".

Не підписала меморандум "Українська асоціація відновлювальної енергетики" (об'єднує в основному власників сонячних електростанцій), нарікаючи, що цей меморандум прописаний в інтересах вітроелектростанцій, де найкрупнішими гравцями є ДТЕК Ахметова та група Карла Стурена – Валерія Хорошковського ("Віндкрафт").

У меморандумі передбачалося, що в Україні повністю відновлюються платежі по "зеленому" тарифу і для цього переглядається тариф "Укренерго", через який і збираються кошти для "зелених".

Тариф "Укренерго" (тариф на передачу) є складовою частиною кінцевого тарифу для споживача, отже, це напряму зумовлює зростання кінцевих тарифів.

Підводні течії

Також меморандум передбачає, що 40% із існуючих боргів перед "зеленими" мають бути погашені до кінця 2020 року.

Щоб виконати меморандум і "зелені" платежі повністю відновилися, потрібно додатково зібрати із споживачів понад 20 млрд грн.

І це вже включаючи запропоноване зниження 15% та 7,5%, яке скоріше є номінальним та несуттєво знімає фінансове навантаження.

Відповідно на виконання урядового меморандуму 26 червня НКРЕКП попередньо схвалила проєкт рішення, згідно з яким тариф на передачу електроенергії оператора Об'єднаної енергосистеми України держкомпанії "Укренерго" пропонується підвищити більше ніж удвічі, із 15,54 коп до 32,8 коп за кВт-год.

А вже у суботу 11 липня може відбутися засідання регулятора, де буде прийнято фінальне рішення про таке підвищення.

Підвищення тарифу "Укренерго" на 17,3 коп означає, що автоматично на цю величину буде підвищений тариф для всіх непобутових споживачів: школи, лікарні, дитячі садочки, військові частини, водоканали, теплокомуненерго, електротранспорт, кафе, перукарні, фабрики та заводи. Загальний кінцевий тариф для споживачів зросте на 10%-15%.

Правда, знайшлися і ті, хто не платять цей тариф "Укренерго", зокрема компанія ДТЕК отримала ухвалу суду, згідно з якою при експорті електроенергії не платить тариф "Укренерго", а безкоштовно користується державними мережами.

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Що отримають українці взамін?

Очевидно, що таке безпрецедентне підвищення тарифу "Укренерго" зменшить конкурентоздатність українських підприємств на світових ринках та призведе до зростання цін на товари та послуги для усіх українців.

Всього непобутові споживачі споживають близько 100 млрд кВт-год у рік. Отже, підвищення тарифу на 17,3 коп означає, що із українських споживачів буде додатково зібрано понад 17 млрд грн у рік, які підуть на виплати "зелених" тарифів.

Хто ж на цьому заробить?

Найбільшим гравцем "зеленої" енергетики є ДТЕК Ріната Ахметова, який виробляє близько 26% від всієї генерації на "зеленому" тарифі – йому дістанеться приблизно 4 млрд грн.

Компаніям із орбіти Карла Стурена та Валерія Хорошковського, у яких доля ринку в межах 10%, дістанеться понад 1 млрд грн.

Ще близько 3,5% ринку належить компаніям VR Capital, які будували електростанції разом із ICU і які є наближеними до Петра Порошенка – їм із цього підвищення дістанеться близько 500 млн грн.

Ще по 200-300 млн грн зможуть отримати бізнесмен Василь Хмельницький, група Тинного-Льовочкіна та Мкртачана-Єфімова.

Таким чином, вже із 1 серпня може відбутися стрімке зростання тарифів на електроенергію для української економіки, незважаючи на глибоку кризу через коронавірус.

Як бачимо, заробляють на цьому в основному олігархи та бізнесмени, наближені до політики.

Наскільки справедливе таке викачування грошей із слабкої економіки заради перерозподілу в інтересах вузької групи осіб – питання риторичне.

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Але разом із щедрими виплатами по високих "зелених" тарифах уряд зупиняє дешеві атомні блоки, що робить державну політику взагалі абсурдною. Пора поставити державні інтереси понад інтереси олігархів!

Джерело: Економічна правда