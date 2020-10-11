Європейський Союз ще жодній із країн-учасниць Східного партнерства не надав перший транш макрофінансової допомоги, який раніше їй виділив. Тому спекуляції навколо цього питання є недоречними.

Перший транш допомоги Україні з боку ЄС: що кажуть в ОПУ

Про це розпровів заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква у коментарі Інтерфакс-Україна.

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Наскільки мені відомо, жодній із країн-партнерів Східного партнерства, яким було виділено макрофінансову допомогу, першого траншу ще не було надано. Тому не варто займатися спекуляціями та штучними прив'язками до будь-яких інших питань,

– зауважив він.

За словами заступника очільника ОПУ, діалог із МВФ – плідний і він триває. Тому в короткі терміни Україна розраховуватиме на виділення першого траншу макрофінансової допомоги.

"На мою думку, ми можемо точно говорити про жовтень", – підкреслив представник президентського офісу.

Заступник керівника Офісу Президента зазначив, що на саміті Україна – ЄС 6 жовтня в Брюсселі окремих власних зауважень або побажань від керівництва ЄС у контексті макрофінансової допомоги не було.

"У Брюсселі ми говорили про макрофінансову допомогу, про безумовне виділення першого траншу в розмірі 600 мільйонів євро. Нагадаю, що це справді має бути безумовним. Це вже другий транш залежить від певних зобов'язань, які на себе взяла Україна", – зауважив він.

Жовква підкреслив, що, справді, є прив'язка до активності України у взаєминах із МВФ.

"Ми говорили про те, що ми на постійному робочому зв'язку з європейським департаментом МВФ і місією МВФ. Тому коли останні питання, які вважаю більш технічними, буде знято, то ЄС нас чітко запевнив, що перший транш буде надано", – констатував він.

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Що цьому передувало