Смолій пояснив, чому Україна не може друкувати гроші
Колишній голова НБУ Яків Смолій заявив, що прямих закликів надрукувати 100 – 200 мільярдів гривень не було. Однак деякі чиновники на нарадах говорили про проведення додаткової емісії. Мовляв, у цьому немає нічого страшного, у такий спосіб дефіцит бюджету покривають Сполучені Штати, Китай, Німеччина.
Пропозиції друкувати гривню
Наслідки емісії гривні у великих масштабах Яків Смолій прокоментував в інтерв’ю LB.ua.
Читайте також Прогноз курсу валют: чи оговтається гривня від відставки Смолія цього тижня
За його словами, прямих прохань надрукувати, наприклад, 200 мільярдів гривень не було.
Але в цілому під час чергової великої наради хтось кидав меседж, чому, наприклад, Національний банк не може допомогти покрити дефіцит бюджету,
– розповів Смолій.
Такі думки пояснювали тим, що усі країни так роблять – Сполучені Штати, Китай, Німеччина.
Водночас у Нацбанку наголошували, що перелічені країни мають вільно конвертовану валюту, яка входить у кошик валют МВФ. "Вони можуть друкувати, бо їхні долари скуплять", – зазначив Смолій.
Чому для України це не вихід
Ексглава НБУ пояснює, що в Україні додаткова емісія неминуче призведе до погіршення економічної ситуації.
Гривні побільшає, а розмір економіки залишиться той самий. Це означає, що зростуть ціни. А інфляція повзе вгору,
– заявив Смолій.
У результаті відбудеться девальвація національної валюти.
До слова, раніше пропозицію використати емісію для покриття дефіциту бюджету висловлювала, зокрема, нардепка від "Слуги народу" Людмила Буймістер.
Зверніть увагу Після зустрічі із Зеленським я зрозумів, що маю звільнитися, – Смолій
Відставка Смолія: основне
- Яків Смолій 1 липня заявив, що подає у відставку з посади голови НБУ через політичний тиск.
- Згодом Володимир Зеленський зареєстрував у Раді відповідний проєкт постанови, а нардепи 3 липня відставку підтримали.
- Багато економістів, представників міжнародних організацій підтримали Смолія.
- ЗМІ заявили, що відставка стала наслідком суперечки з президентом, а глава НБУ відреагував емоційно.
- Наразі тимчасовою виконувачкою обов'язків голови НБУ є Катерина Рожкова.
- Серед ймовірних кандидатів на пост нового глави НБУ: голова правління державного "Укргазбанку" Кирило Шевченко, колишній голова правління "Райффайзен банку Аваль" Володимир Лавренчук та ексміністр розвитку економіки Тимофій Милованов.