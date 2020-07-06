Колишній голова НБУ Яків Смолій заявив, що прямих закликів надрукувати 100 – 200 мільярдів гривень не було. Однак деякі чиновники на нарадах говорили про проведення додаткової емісії. Мовляв, у цьому немає нічого страшного, у такий спосіб дефіцит бюджету покривають Сполучені Штати, Китай, Німеччина.

Пропозиції друкувати гривню

Наслідки емісії гривні у великих масштабах Яків Смолій прокоментував в інтерв’ю LB.ua.

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За його словами, прямих прохань надрукувати, наприклад, 200 мільярдів гривень не було.

Але в цілому під час чергової великої наради хтось кидав меседж, чому, наприклад, Національний банк не може допомогти покрити дефіцит бюджету,

– розповів Смолій.

Такі думки пояснювали тим, що усі країни так роблять – Сполучені Штати, Китай, Німеччина.

Водночас у Нацбанку наголошували, що перелічені країни мають вільно конвертовану валюту, яка входить у кошик валют МВФ. "Вони можуть друкувати, бо їхні долари скуплять", – зазначив Смолій.

Чому для України це не вихід

Ексглава НБУ пояснює, що в Україні додаткова емісія неминуче призведе до погіршення економічної ситуації.

Гривні побільшає, а розмір економіки залишиться той самий. Це означає, що зростуть ціни. А інфляція повзе вгору,

– заявив Смолій.

У результаті відбудеться девальвація національної валюти.

До слова, раніше пропозицію використати емісію для покриття дефіциту бюджету висловлювала, зокрема, нардепка від "Слуги народу" Людмила Буймістер.

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