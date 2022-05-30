Ворог має бути ворогом

Вони – не "орки". Не "мордорці". Тим паче не "рашисти". Вони – росіяни. Все.

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Росіяни. Ворога потрібно або називати чітко, або обзивати зухвало. Так, їх дох*ра. Так, вони не такі смішні, як у роликах Арестовича, так, техніка, так, ракети, так, флот. Але все одно – чітка ідентифікація.



Російські окупанти не повинні відокремлюватися в свідомості українців від усього російського народу / Фото "Слово і діло"

Ведмежа послуга самим собі

Називаючи росіян росіянами, а не даючи їм кумедних прізвиськ, ви не допускаєте якимось умовним "оркам" медійно відокремитись від народу Росії. Бо ніби ось є рашисти, ось вони – негідники. А є прості росіяни, вони ніби й нічого.

Х*й там плавав. Росіяни. Я серйозно. Вас потім західні ЗМІ передруковують, ви і там, у їхніх головах, відокремлюєте хороших росіян від поганих росіян. Подумайте про це, прошу.

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