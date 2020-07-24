Українці все частіше шукають роботу поза межами України. Кількість бажаючих за останній місяць зросла на 20%.

За даними "Опендатабот", на початку літа на сайті Jooble шукали роботу за кордоном менше 7 тисяч користувачів, але відтоді кількість зацікавлених зросла до 8 тисяч.

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Популярні закордонні робочі напрямки для українців

Польща

Українцям пропонують роботу у харчовій промисловості, логістиці та у виробництві побутової хімії – 5526 запитів.

Чехія

Для українців тут знайдеться робота у сільському господарстві та в промисловості – 263 запити.

Німеччина

Заробітчан з України найбільше чекають у промисловій та сільськогосподарських сферах, а також потрібен домашній персонал. Усього 183 запити.



Де працюють українці закордоном / Інфографіка 24 каналу

Як шукають роботу за кордоном українці

За даними соціологічних опитувань, тільки 2,5% українців шукають роботу за кордоном за допомогою інтернету. Більшість потрапляє у Польщу за рекомендаціями друзів і знайомих – 69,5%.

Карантин зменшив активність пошукачів та роботодавців. Кількість запитів від українців на роботу за кордоном з березня до червня зменшилась на 60%. Але зараз можна спостерігати поступове відновлення.

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