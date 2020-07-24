Чому українці шукають роботу за кордоном: інфографіка
Українці все частіше шукають роботу поза межами України. Кількість бажаючих за останній місяць зросла на 20%.
За даними "Опендатабот", на початку літа на сайті Jooble шукали роботу за кордоном менше 7 тисяч користувачів, але відтоді кількість зацікавлених зросла до 8 тисяч.
Читайте також Як українські заробітчани вплинули на економічне зростання Польщі: дослідження
Популярні закордонні робочі напрямки для українців
Польща
Українцям пропонують роботу у харчовій промисловості, логістиці та у виробництві побутової хімії – 5526 запитів.
Чехія
Для українців тут знайдеться робота у сільському господарстві та в промисловості – 263 запити.
Німеччина
Заробітчан з України найбільше чекають у промисловій та сільськогосподарських сферах, а також потрібен домашній персонал. Усього 183 запити.
Де працюють українці закордоном / Інфографіка 24 каналу
Як шукають роботу за кордоном українці
За даними соціологічних опитувань, тільки 2,5% українців шукають роботу за кордоном за допомогою інтернету. Більшість потрапляє у Польщу за рекомендаціями друзів і знайомих – 69,5%.
Карантин зменшив активність пошукачів та роботодавців. Кількість запитів від українців на роботу за кордоном з березня до червня зменшилась на 60%. Але зараз можна спостерігати поступове відновлення.
Скільки надійшло грошових переказів у 2019 році
- від трудових мігрантів з Польщі – 3,8 мільярда доларів;
- з Чехії – 1,1 мільярда доларів;
- з Росії трудові мігранти переказали 1 мільярд доларів;
- зі США – 0,98 мільярда доларів;
- з Великобританії – 0,6 мільярда доларів.