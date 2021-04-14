У Нікополі на Дніпропетровщині нещодавно жорстоко вбили 51-річну волонтерку Анжелу Мончинську. Поліція з'ясувала мотиви цього злочину. Виявилося, що спершу це мало бути лише пограбуванням.

Зловмиснику, якого затримали, – 25 років. Він є жителем Нікопольського району.

Детальніше Померла у лікарні: у Нікополі напали на відому волонтерку

Що з'ясували правоохоронці

Слідчі встановили, що чоловік напав на волонтерку, щоб пограбувати її. Однак жінка почала чинити опір. Тому він завдав їй кілька сильних ударів, які призвели до смерті.

Тепер чоловікові загрожує до 15 років в'язниці. Запобіжний захід йому мали обрати в день похорону жінки – 14 квітня.

Яка інформація була до цього

На жінку напали приблизно о 5 ранку 12 квітня.

Це трапилося в будівлі на вулиці Електрометалургів.

Вона померла в лікарні.

Анжела Мончинська волонтерила від початку війни.

Вона возила військовим на фронт продукти й різні необхідні речі.

Також її нагородили медаллю "За вірність українському народу".

Зверніть увагу! За вбивство відомої стилістки Катерини Положай засудили до довічного ув'язнення її чоловіка. Він з особливою жорстокістю вбив жінку в її салоні краси ще в листопаді 2015 року. Вирок йому оголосили тільки 6 квітня. Детальніше – за посиланням.